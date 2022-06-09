獨／狂追求女經理遭開跟騷法　已婚男警局「盧2hrs」：對方設圈套

▲台中一名黃姓男子遭控騷擾。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

《跟蹤騷擾防制法》1日正式上路，台中市警局3日開出首例告誡單，一名55歲園藝公司黃姓老闆被38歲社區女經理指控，時常打電話、傳貼圖約吃飯，不堪其擾。黃男獨家接受《東森新媒體ETtoday》訪問喊冤，表示是對方突然終止合約，5月底才多次打電話要確認，對方不接電話也不讀訊息，還被說是騷擾，9日黃男到警局抱怨2小時，無奈表示自己根本沒心思經營男女關係，更懷疑是對方設圈套。

女經理控訴，黃男從2月至6月傳簡訊、打電話共數十通邀約女經理吃飯，即使女經理明確回絕「除了工作上事情外，其他都不必」，但黃男仍持續騷擾，甚至利用工作機會騷擾，因而報警處理。台中警察局婦幼隊受理後認定屬典型「不當追求」跟騷案件開出告誡單，黃男不得再接觸女經理，也是6月1日跟騷法上路後台中首起案例。

▲黃男表示，是對方自己突然終止合約又不說明，致電又不接。（圖／記者許權毅攝）

55歲黃男說自己已婚，經營園藝公司，每月幫各社區大樓修剪植栽、施肥等工作，4年前因為工作關係，結識該名社區女經理，2人會透過通訊軟體交流討論，女經理也會協助介紹案子，互動正常像是朋友，女經理也是該社區唯一對接窗口，黃男無其他主管聯繫方式。

針對騷擾情事，黃男氣憤喊冤，指出該棟社區大樓合約，原本是到10月為止，豈料5月底社區無預警要終止合約，也沒說明理由，黃男認為，只要是一位正常的老闆，都會詢問原因，當天確實有撥打較多通電話給經理，不過絕無媒體所述「瘋狂追求」，至於通訊軟體訊息，大多為討論工作內容，但確實也會傳送貼圖，黃男稱大多為「花朵搭配早安」這類長輩圖，頻率為一周一次左右，記者進一步想查看對話紀錄，黃男則表示不方便。

▲黃男到警局向警方說明近2小時。（圖／記者許權毅攝）

黃男接著說明，自己因為長年經營園藝生意，對於各社區窗口都希望能多多聯繫友好關係，近期感覺與女經理關係僵化，因為4年來自認有受到對方照顧，也僅有電話聯繫1次說要請對方吃飯，對其他人也是如此，控訴對方誇大說法，根本沒有要約會的意圖，說是追求完全是不實指控，相當委屈。且對方還曾說現場有急迫工作，黃男趕來反被說騷擾，認為女經理是有計畫性設圈套。黃男為證明自身清白，9日上午到派出所瘋狂向警方說明近2小時，最後在警方安撫苦勸下才離去。