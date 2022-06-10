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同事雷到爆又難配合想離職　網點出這關鍵：沒有就閃人

▲有網友表示自己遇到難配合的同事，因而離職會不會太衝動。（示意圖／資料照）

▲有網友表示自己遇到難配合的同事，因而離職會不會太衝動。（示意圖／資料照）

記者隋昊志／綜合報導

職場上同事百百種，但要是遇到難配合又愛背後捅刀的，你會選擇離職還是默默吞忍？有網友PO文表示，自己跟同事每次確認事情都很難得到答案，不是死不給答案，就是一直將話題拐彎，覺得實在是沒效率也浪費時間，不禁思考是否該離職。貼文一出引起不少網友討論，有人認為「在台灣有能力的人才離職」，但也有人點出關鍵，「要看主管挺不挺」。

一名網友在PTT女板（WomenTalk）發文表示，自己遇到一名同事，不知道對方是不是有刻意針對，但每次在跟對方確認事情時，都很難得到答案，不是將話題一直拐來拐去，就是不會正面給予答案，只好詢問其他人才能夠得到答案，即使跟主管反映，也只得到「想太多」的答案。這也讓原PO心累地說，最近開始覺得跟這種同事共事好累、好浪費時間，有夠沒有效率，但若是因此就決定離職，會不會太衝動了。

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文章一出引起不少鄉民們回應，認為該離職的人表示，「在台灣有能力的人才離職啊」、「劣幣驅逐良幣，不是講假的」、「我也遇過這種人，妖魔鬼怪繼續在原單位待著」、「如果工作會被影響，公司又不處理他，工作也沒有很難換就走啊」、「如果只有一個人沒關係，但太多人然後加上主管也是就走吧」、「如果公司都充滿這種成天花心思搞事的人，代表這裡也不是能夠成長的地方」。


但另一派網友則認為，「如果同事主管不會背後捅你好幾刀就留」、「有本事立馬找到工作可以，沒本事就吞了吧」、「弱者才離職，有能力的話就往上爬看誰要離職」、「人是互相的，你應該想辦法先讓他離職」、「最怕主管就是這種人」、「幹的比他好爬的比他高然後搞他」。但也有人點出關鍵「看環境，還有主管挺不挺」、「公司制度和主管和老闆比較重要」。

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