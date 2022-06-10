路怡珍用「好奇心」開新節目　Podcast全球串連早安新聞蟬聯總榜冠軍一週

▲主播路怡珍今年新接了節目「TaiwanPlus Point」的主持棒。

【企劃特輯】

台灣通勤族應該對週一至週五每天早上8:00準時開播的全球串連早安新聞不陌生，節目在Clubhouse開播已一年半，每天早上由中英雙語節目主持人路怡珍和會走路的翻譯機浩爾一同彙整國際新聞30分鐘，緊接8:30AM開始，開放全球聽友發言串連。強調新型態「參與式新聞」，鼓勵不同城市的人上來分享觀點，現在已經固定串連的城市有新加坡、韓國、美加、英國、德國、紐西蘭等，角度非常豐富。

節目誕生原因是主持人路怡珍（小路）去年二月對Clubhouse APP好奇，某天早上無預警開房間，分享當日新聞頭條，結果第一位加入房間的就是浩爾。兩人在沒有腳本、大綱，也沒有事先開會的狀況下閒聊了一個小時，吸引了上千位聽友，這就是早安新聞最早的雛形。經過調整，後來固定早上8:00AM準時開播，每兩週錄製專題節目，還成立臉書同名社團，最近更開啟訂閱服務。

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不過全球串連早安新聞只是路怡珍目前主持的其中一個節目，今年剛接下TaiwanPlus國際影音平台的全英語專訪節目TaiwanPlus Point，平時還有和謝哲青一起搭擋主持將近四年的「下班經濟學」、以及各大專業雙語論壇與記者會的主持與口譯。或許是太喜歡創造新格式，路怡珍今年年初更在臉書上加碼推出「挑戰最淺白，就這5分鐘」的系列影片，用最淺白的方式統整資訊 ，每一集只用5分鐘解釋一個關鍵議題，現在成為許多家長拿來跟小孩子解釋時下議題的素材。

更多節目內容：《全球串連早安新聞》、《TaiwanPlus Point》、《挑戰最淺白，就這5分鐘》、《小路問路》 讓路怡珍用最淺顯的方式帶您了解國內外局勢。