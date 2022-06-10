台南歸仁槍擊命案3人聲押　死者「七甲財」遺孀：要一個真相

▲死者「七甲財」遺孀，要求檢警查明本案真相，還死者及家屬一個公道。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市歸仁區9日凌晨發生槍擊案，造成1死1命危，檢警調查起因疑是外號「七甲財」的洪姓男子，酒後責罵在場的「少年仔」，引起外號「瘋狗彬」的張姓男子不滿，「瘋狗彬」和吳於是找洪輸贏，因而引發這場槍擊命案，洪男妻子在檢警相驗死者時，要求查有真相還家屬公道。

據了解，洪男與張嫌等人互嗆後相約在歸仁圓環談判輸贏，張嫌叫江姓男子開車載吳男、游男前往歸仁圓環，楊姓男子開車載「七甲財」洪男到歸仁圓環後，雙方即一言不合與吳男相互開槍火拼，洪男中3槍傷重送醫不治，吳男也中槍送成大醫院搶救，槍傷位置為腹部，傷及大腸與小腸，目前在加護病房尚未脫離險境。

9日下午經檢察官初步相驗，洪姓死者左胸有2處彈孔、左上臂有1處彈孔、右手腕有子彈擦傷痕跡，確切死因待解剖鑑定釐清。

▲檢察官率法醫相驗死者，釐清案情。

洪姓死者的妻子表示，死者與「瘋狗彬」張男相識約2、3年，那天在張男位於安平區育平九街的公司飲酒，她則在樓上打牌。9日凌晨她聽見爭吵聲，下樓查看發現丈夫與張男在爭吵，疑是張男指責丈夫對他的「少年仔」不禮貌。

死者妻子指出，離開育平九街後，丈夫一直接到訊息，好像是對方嗆聲要「輸贏」，她與友人勸死者不要出去，結果還是出事了，死者妻子強調，丈夫與這些人素無恩怨，她希望檢警能查清楚整起事件的真相，還給死者及家屬一個公道。

台南地檢署襄閱主任檢察官林仲斌指出，檢察官9日複訊後，於10日凌晨向台南地院聲押張嫌3人，待台南地院裁定中。