　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南歸仁槍擊命案3人聲押　死者「七甲財」遺孀：要一個真相

▲死者「七甲財」遺孀，要求檢警查明本案真相，還死者及家屬一個公道。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲死者「七甲財」遺孀，要求檢警查明本案真相，還死者及家屬一個公道。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市歸仁區9日凌晨發生槍擊案，造成1死1命危，檢警調查起因疑是外號「七甲財」的洪姓男子，酒後責罵在場的「少年仔」，引起外號「瘋狗彬」的張姓男子不滿，「瘋狗彬」和吳於是找洪輸贏，因而引發這場槍擊命案，洪男妻子在檢警相驗死者時，要求查有真相還家屬公道。

▲台南市歸仁圓環槍擊案造成1死1重傷，台南地檢署指揮台南市警局、台中市警局，緝獲涉案張嫌等人到案，查扣作案長短槍，全案依殺人及槍砲罪嫌移請台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，洪男與張嫌等人互嗆後相約在歸仁圓環談判輸贏，張嫌叫江姓男子開車載吳男、游男前往歸仁圓環，楊姓男子開車載「七甲財」洪男到歸仁圓環後，雙方即一言不合與吳男相互開槍火拼，洪男中3槍傷重送醫不治，吳男也中槍送成大醫院搶救，槍傷位置為腹部，傷及大腸與小腸，目前在加護病房尚未脫離險境。

▲台南市歸仁圓環槍擊案造成1死1重傷，台南地檢署指揮台南市警局、台中市警局，緝獲涉案張嫌等人到案，查扣作案長短槍，全案依殺人及槍砲罪嫌移請台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市歸仁圓環槍擊案造成1死1重傷，台南地檢署指揮台南市警局、台中市警局，緝獲涉案張嫌等人到案，查扣作案長短槍，全案依殺人及槍砲罪嫌移請台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

9日下午經檢察官初步相驗，洪姓死者左胸有2處彈孔、左上臂有1處彈孔、右手腕有子彈擦傷痕跡，確切死因待解剖鑑定釐清。

▲死者「七甲財」遺孀，要求檢警查明本案真相，還死者及家屬一個公道。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲檢察官率法醫相驗死者，釐清案情。

洪姓死者的妻子表示，死者與「瘋狗彬」張男相識約2、3年，那天在張男位於安平區育平九街的公司飲酒，她則在樓上打牌。9日凌晨她聽見爭吵聲，下樓查看發現丈夫與張男在爭吵，疑是張男指責丈夫對他的「少年仔」不禮貌。

▲死者「七甲財」遺孀，要求檢警查明本案真相，還死者及家屬一個公道。（圖／記者林悅翻攝，下同）

死者妻子指出，離開育平九街後，丈夫一直接到訊息，好像是對方嗆聲要「輸贏」，她與友人勸死者不要出去，結果還是出事了，死者妻子強調，丈夫與這些人素無恩怨，她希望檢警能查清楚整起事件的真相，還給死者及家屬一個公道。

▲死者「七甲財」遺孀，要求檢警查明本案真相，還死者及家屬一個公道。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南地檢署襄閱主任檢察官林仲斌指出，檢察官9日複訊後，於10日凌晨向台南地院聲押張嫌3人，待台南地院裁定中。

▲死者「七甲財」遺孀，要求檢警查明本案真相，還死者及家屬一個公道。（圖／記者林悅翻攝，下同）

►絕美項鍊、戒指254元起！女孩們快買起來

ET快訊
上億身家！男星堅持讓女兒「讀公立學校」　2原因超中肯
「洗碗海綿」細菌數量太驚人！　研究建議改用這1物
靠「3張富邦疫苗險」領走16.5萬！　確診哥曝細節
染疫4天家中突昏迷！　屏東14歲少女死亡
LINE更新「字變超小」！　簡單3步驟秒解
小彬彬3度結婚遭酸「結什麼離什麼」　本尊親反擊
快訊／屏東14歲確診少女家中昏迷猝死！　弟弟目睹嚇壞
快訊／國中會考成績公布！　5A作文6級分僅939人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

相愛8年…癡情女想婚卻遭男友詐財！報警才知愛人是「閨蜜假扮」

女夜騎機車返家怕野狗攻擊　衝派出所用這1招化解危機

男酒駕撞斷電桿「輪胎噴飛翻落卡水溝」　警酒測完...他還沒醒

印尼妹「抖音炫富」揪移工落跑　組「無良派遣」集團狂吸同鄉血

屏東14歲確診少女突昏迷！弟崩潰求助：姊喘不過氣　她送醫搶救亡

館長罵「螺紋保險套」一審賠10萬　舉彭文正抹黑他僅賠5萬求減輕

送醫畫面曝！屏東14歲少女「染疫4天」昏迷　到院搶救1小時不治

史上最高！夫妻豪宅煉毒開瑪莎拉蒂炫富　不明來源9600萬被沒收

快訊／家裡沒大人！屏東「14歲確診少女」猝死　12歲弟弟嚇壞報警

「妳兒子睡我馬子...」男被下藥丟包摩鐵　母遭勒索5萬報警救子

女駕駛硬切車道釀追撞！　男副駕絕望嘶吼：不要啦

床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

老大老婆正臉仙氣破表 凍齡臉龐「和廖芸如姊妹」

涉嫌「包攬訴訟」20萬交保　林義傑：做正義事被當犯人

19歲男酒駕釀6車連環撞　害1死3輕重傷還想肇逃！

王心凌秀劈腿！《愛你》健身操開課　被調麥狂摸…見是「她」嚇飆高音XD

《交換情侶》挑戰道德底線！　現任面前約新歡「下一次約會」

高雄失速白車秒變3輪車　自撞再遭大卡車掃過車尾

白柴見媽下班興奮迎接　飛機耳、雙手合十求摸摸

鴨子用嘴戳戳幫按摩！　水豚君「爽翻」倒水中

相愛8年…癡情女想婚卻遭男友詐財！報警才知愛人是「閨蜜假扮」

女夜騎機車返家怕野狗攻擊　衝派出所用這1招化解危機

男酒駕撞斷電桿「輪胎噴飛翻落卡水溝」　警酒測完...他還沒醒

印尼妹「抖音炫富」揪移工落跑　組「無良派遣」集團狂吸同鄉血

屏東14歲確診少女突昏迷！弟崩潰求助：姊喘不過氣　她送醫搶救亡

館長罵「螺紋保險套」一審賠10萬　舉彭文正抹黑他僅賠5萬求減輕

送醫畫面曝！屏東14歲少女「染疫4天」昏迷　到院搶救1小時不治

史上最高！夫妻豪宅煉毒開瑪莎拉蒂炫富　不明來源9600萬被沒收

快訊／家裡沒大人！屏東「14歲確診少女」猝死　12歲弟弟嚇壞報警

「妳兒子睡我馬子...」男被下藥丟包摩鐵　母遭勒索5萬報警救子

他國道「開110km／h被朋友嫌慢」問平均要多少？網：重點在距離

大豐股東會通過股利3元　陳鵬、莊自立、林孟叡任新董事

南亞持續佈局電子材料　董座吳嘉昭：未來投資金額達4000億

才過1個冬天　租屋妹潮到崩潰了！「屋況照一出」全慘叫：鬼屋

不顧機上廣播警告！前排乘客吃花生　14歲少女過敏性休克差點死亡

喵星人趁媽上廁所高空「飛簷走壁」　下秒掉進馬桶嚇壞狂竄

外送限定喝買1送1！珍煮丹「芋頭泰奶冰沙、芒果泰奶冰沙」來了

相愛8年…癡情女想婚卻遭男友詐財！報警才知愛人是「閨蜜假扮」

李李仁高樓爬窗「解救小生命」！　陶晶瑩拍下驚險瞬間：我的英雄

女夜騎機車返家怕野狗攻擊　衝派出所用這1招化解危機

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

社會熱門新聞

反骨艾瑞絲換臉變A片女主　她出庭用手比出賠償數字

快訊／屏東14歲確診少女猝死　12歲弟弟嚇壞報警

林義傑公司利用檢警討債　囂張手法曝

魔神仔作祟？廟前出現數百腳印

林義傑涉版權蟑螂　竟扯出「地表最強老爸」

快訊／高雄透天厝火警！12F尋獲一具女焦屍

快訊／屏東14歲確診少女昏迷　無心跳搶救中

宣昶有生技公司爆苛扣薪資　10員工囚禁幹部太私刑

碰瓷姐擠進車底　車主一句話逼退

集體跳槽南一書局　前翰林工程師誤觸機關慘了

桃山女山友亡　救難人員徒步運下山

國道亂換車道被叭！火爆男嗆聲還開槍下場曝

快訊／特斯拉男BB槍掃射情侶　10萬元交保

台南歸仁街頭槍戰　互轟35槍火拼畫面曝

更多熱門

相關新聞

懷疑3屁孩講他壞話！壯男嗆聲慘被一刀斃命

懷疑3屁孩講他壞話！壯男嗆聲慘被一刀斃命

台北市中山區長春路一家酒店騎樓昨(9日)清晨6時許傳出血腥命案，32歲的黃姓男子酒後與另外3名不認識的年輕人搭乘電梯準備離去，但身形壯碩的黃男卻懷疑3人在講他壞話，因此上前厲聲詢問，雙方因此爆發口角，出了電梯後在騎樓扭打，過程中23歲的陳男抽出折疊刀，刺中黃男胸口，傷口深及臟器，黃因此不治死亡。

美國馬里蘭州工廠爆槍擊　恐已3死

美國馬里蘭州工廠爆槍擊　恐已3死

街頭互轟35槍1死　警逮4人起出罕見突擊槍

街頭互轟35槍1死　警逮4人起出罕見突擊槍

歸仁槍案主嫌落網　攜女友躲摩鐵熟睡被逮

歸仁槍案主嫌落網　攜女友躲摩鐵熟睡被逮

台南+6355！5至11歲接種比例逾8成

台南+6355！5至11歲接種比例逾8成

關鍵字：

台南歸仁槍擊命案相驗七甲財遺孀真相

讀者迴響

熱門新聞

網紅夫妻證實已和平離婚

反骨艾瑞絲換臉變A片女主　她出庭用手比出賠償數字

惡霸犬後座被「杜賓蟒」吞頭

短褲妹承德路頭槌貨車慘躺平！60秒影曝

台灣之光！25歲「中和女」奪日本青森睡魔小姐

酒精這樣用很危險！　最慘恐肺部纖維化

國泰產險開第一槍！海外旅平險明起暫停「突發疾病」保障　確診不理賠

3個月2度染疫！女子轟「無敵星星騙人」：第2次更想死

2千元租北市0.5坪！　房東曝：女房客躺5年「生小孩才搬走」

覺得累！她手指冒「2詭異變化」　醫一照X光：是肺腺癌

清冠一號正確吃法　中醫全聯會解答

蕭敬騰不再報名金曲：我缺的是理解

她冒菜花！治3個月「全部長回來」癢爆　吐一句話醫心疼

恭喜！劉芒被求婚成功擁吻男友

妻懷孕想住月中！他月薪40K嘆娶到公主

更多

最夯影音

更多
女駕駛硬切車道釀追撞！　男副駕絕望嘶吼：不要啦

女駕駛硬切車道釀追撞！　男副駕絕望嘶吼：不要啦
床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

老大老婆正臉仙氣破表 凍齡臉龐「和廖芸如姊妹」

老大老婆正臉仙氣破表 凍齡臉龐「和廖芸如姊妹」

涉嫌「包攬訴訟」20萬交保　林義傑：做正義事被當犯人

涉嫌「包攬訴訟」20萬交保　林義傑：做正義事被當犯人

19歲男酒駕釀6車連環撞　害1死3輕重傷還想肇逃！

19歲男酒駕釀6車連環撞　害1死3輕重傷還想肇逃！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面