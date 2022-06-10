國中會考台南長中成績表現亮眼 近4成同學達A級

▲國中會考成績放榜，台南市長榮中學國中部成績表現非常亮眼，各科A級人數或比例皆有望高於全國平均。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國中會考10日成績放榜，台南市長榮中學國中部共有11位同學（佔11％）達5A以上，各科A級成績表現非常亮眼，國文33人（達34％）、英文29人（達29％）、數學44人（達45％）、社會22人（達22％）、自然21人（達21％），人數或比例皆有望高於全國平均。

今年的應試生是108新課綱第一屆的考生，英文科莊舒萍老師及周晴萱老師表示，長中分析了歷屆的會考考題，再搭配新課綱核心素養的宗旨，替孩子們加強相關文法觀念及閱讀能力，而他們從國一即每個月要求背英文單字至少100個，校方認為這都是孩子能考出高分的主因。

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數學科林宏丞老師表示，依據孩子的能力拔尖扶弱，同時把握實體課程的時間，給予適合的題目及解題方法，在最後3個月全力衝刺，讓孩子們能把握得分的機會，這次才能發揮出將近四成的同學達到A；社會科陳依玲老師表示，每年孩子最擔心都是社會科是否能拿A，而今年利用衝刺營的時間，替孩子們將國二下線上課程的內容，又重新複習，喚醒他們的記憶，因此維持與往年相同的水平。

▲獲得5A++及作文五級分的郭家恩同學（左一）。

獲得5A++及作文五級分的郭家恩同學表示，謝謝長榮中學這3年的教導，各科老師都非常用心，尤其今年計分方式不同，每一個「+」都極其重要，他很榮幸能獲得滿分，同時他也已經選擇直升長榮高中部，期待在未來能繼續精進實力，有更上一層的表現；作文滿級分的鄭淇丹同學表示，寫作本來只是興趣，感謝學校給與我許多表現的機會：南市語文競賽、市長盃、溫室仁作文比賽等，從中獲得寶貴的經驗，也讓寫作能力持續進步，升上國三，一度遇到撞牆期，感謝鄭茜尹老師的鼓勵，激勵我繼續寫作，終於在這次會考中獲得六級分，未來他也會持續培養寫作的興趣，期待能創作出更多亮眼的作品。

許德勝校長表示，感謝國三的導師及任課老師們，在疫情及新課綱的衝擊下，全台國三生都十分辛苦，而在老師的規劃下，同學們一舉衝出高分，讓大家都非常高興，接下來就是選填志願的時間，希望同學能找尋自己的興趣，繼續在學業上大放異彩。