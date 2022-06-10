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懷疑酒店3屁孩講他壞話！壯男嗆聲「慘被一刀斃命」　主嫌聲押

▲▼台北市長春路酒店男子被砍。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲台北市長春路一家酒店騎樓昨清晨傳出命案。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

台北市中山區長春路一家酒店騎樓昨(9日)清晨6時許傳出血腥命案，32歲的黃姓男子酒後與另外3名不認識的年輕人搭乘電梯準備離去，但身形壯碩的黃男卻懷疑3人在講他壞話，因此上前厲聲詢問，雙方因此爆發口角，出了電梯後在騎樓扭打，過程中23歲的陳男抽出折疊刀，刺中黃男胸口，傷口深及臟器，黃因此不治死亡。

警方調查，死者黃男與另外3名陳姓、程姓、林姓年輕人互不相識，雙方恰巧9日凌晨均在同一家酒店消費，清晨6時許搭乘同一部電梯離開時，陳男3人在電梯中互相調侃、講幹話，身形壯碩的黃男懷疑3人是在議論他、說他壞話，因此感到不悅，趨前厲聲詢問。

由於雙方都喝了酒，一言不合當即爆發激烈口角，出了電梯後隨即展開激烈扭打；雖然黃男身材魁梧，但仍難以一敵三，且過程中陳男還抽出折疊刀揮舞，一刀刺中黃男胸口，鮮血當場如泉湧般濺出，騎樓地面滿是腥紅血跡，黃當場倒地不起。事後救護人員緊急將黃男送往醫院搶救，惟傷口深及臟器，最終仍因傷重宣告不治死亡。

陳男等3人在發現自己闖下大禍後，急忙搭乘計程車逃離現場。警方隨後也拉起封鎖線全力緝凶，於9日晚間循線查獲3人到案並移送北檢偵辦，檢警漏夜偵後，認為持刀的陳男涉犯《刑法》殺人罪，因此向法院聲請羈押，而同行的程男、林男2人涉案程度尚待釐清，因此裁定各以5萬元交保。

▼黃男懷疑陳男等3人在電梯中講他壞話，雙方因此爆發衝突。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼死者與兇嫌搭乘電梯下樓，最後在騎樓爆發衝突。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼死者與兇嫌搭乘電梯下樓，最後在騎樓爆發衝突。（圖／記者邱中岳翻攝）

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