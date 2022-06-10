72K夫外派駐國外！妻出軌39K男同事　他悲吼：比綠巨人浩克還要綠

▲姚男外派駐國外，妻子不甘寂寞與男同事發展婚外情。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者莊智勝／台南報導

台南一名姚姓男子因工作關係外派駐國外，不料妻子周女卻不甘寂寞，與另名同事劉男發展婚外情，姚男返國後發現妻子出軌，精神大受打擊，縱使拋棄自尊試圖挽救婚姻，但周女仍不管不顧，持續與劉男曖昧；姚男為此曾心痛傳訊向妻子胞姊訴苦，「我比綠巨人浩克還要綠，從頭綠到尾！」台南地院審酌後，認為劉男侵害配偶權屬實，一審判賠新台幣25萬元，全案可上訴。

判決書指出，姚男與妻子周女於民國93年5月結婚，婚後育有2名未成年子女；108年間姚男因工作關係被公司派駐國外，周女不甘寂寞，竟與同事劉男交往、發展婚外情，頻頻以通訊軟體戶傳充滿性暗示對話。

法官勘驗周女與劉男108年11月間對話紀錄，當天2人因為香水問題發生小爭執，劉男詢問周女身上的香水味道「是我買的嗎？」周女回答「不是啊。」劉男醋問「妳老公買的？」周女則回「對啊，輪流用。」劉男為此感到不悅，「可以的話噴你老公送的香水就別碰我了！」周還淘氣回「你現在開始會嫌棄我了，吃醋的樣子真可愛！」劉冷冷地說「是喔，我跟妳老公輪流用啊，開心嗎？」周聞言後微怒，質問「一定要這樣說話嗎？我把你的東西都收起來就是了！」

姚男在回國後發現妻子異狀，進而揪出妻子出軌男同事，對此大受打擊，儘管數度拋棄自尊只求挽回婚姻，但周女仍不顧她感受，持續與劉男曖昧，姚男為此心痛不已，傳訊向妻子胞姊訴苦，「你知道嗎？我真的有種感覺，比綠巨人浩克還要綠，不只從頭綠到尾，還極盡所能地讓我羞辱到不行！我真的好累，我到底該怎麼辦？嚴官府出厚賊，他只要有意我再怎麼查勤，他還是都約出去。我不查了……太累了。他自己知道什麼可以做，什麼不能做！代價是什麼他都知道，結果…又再發生！」

姚男還將向胞姊訴苦的對話紀錄傳予妻子，周女詢問「現在試著重新開始，但你還是沒辦法再相信我了嗎？這樣下去對你來說很痛苦是嗎？」姚則表示「同樣的話2個月前你也有說，空口白話，你要怎麼證明這次是真的？」周消極回應「相信說什麼都沒有用，只能用做的啊，我現在也已經在做了。」姚說「我說過多少次，在一起這麼久，你有什麼異樣我會不知道！希望你是說真的，不要沒幾天又發作，我再也經不起任何刺激了…。」周聽聞後冷回「不然就是，現在你嚥不下這口氣，受不了我帶給你的這些痛苦，先去辦一辦(離婚)，先解脫」姚當場崩潰「你就這樣放棄這個家和2個寶貝」、「為什麼要一再出軌？11月底的教訓認為沒什麼嗎？我想知道為什麼？」

姚男不甘婚姻遭受第三者介入，憤而提告劉難，並求償新台幣50萬元。台南地院法官審酌對話紀錄，認為周女與劉男對話充滿性暗示，甚至可以證明2人有發生過性行為，已非一般同事朋友互動，嚴重侵害配偶權；考量姚男現在每月薪資72K、名下有不動產3筆，而被告劉男月薪則約39K，名下無不動產之經濟狀況，以及侵害配偶權行為情節、姚男所受之精神痛苦等一切情狀，認為劉男賠償25萬元為適當。可上訴。