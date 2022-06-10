台南愛文芒果將上市　「台灣下單日本取貨」讓日本親友品嚐

▲台南市農業局輔導轄內4家貿易商推出「台灣下單海外取貨」服務，將愛文芒果的美味限時直送日本消費市場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「夏日紅寶石」台南愛文芒果即將在6月中、下旬陸續上市囉！台南市長黃偉哲表示，受到COVID-19疫情影響，近3年外國觀光客都無法前來台南產區品嘗及採購芒果，因此由農業局輔導轄內4家貿易商推出「台灣下單海外取貨」服務，將愛文芒果的美味限時直送日本消費市場！

農業局長李建裕指出，2021年台南市改良種芒果種植面積6936公頃，產量及種植面積均佔全台50％，每2顆芒果就有1顆來自台南。台南愛文芒果鮮紅欲滴，甜度高且香氣濃郁，為臺灣主要的外銷水果品項，此次提供「台灣下單、日本取貨」服務的4間貿易商，分別為玉井區農會、南瀛農產國際行銷公司、福農貿易公司及台南物產國際貿易公司。

農業局表示，2022年直送日本的愛文芒果分別有2.5公斤及5公斤裝禮盒，各家貿易商預購期間不一，部分貿易商第1梯次預購已截止，而最近新一梯次的預購截止日為6月20日。民眾倘如想讓在日本的友人、或家人品嘗「夏日紅寶石」的美味，歡迎逕洽以下單位預購：

一、玉井區農會：06-5748551 黃小姐http://210.242.222.39/WuGin/Present/Home/MenuInfo?FEA_KEY=2474

二、南瀛農產國際行銷公司：06-5745420 余先生

https://forms.gle/Wy2PLJtsi7SCA9dn7

三、福農貿易公司：06-2589663

四、台南物產國際貿易公司：

https://www.tainanbussan.com/ecommerce/%E5%AD%A3%E7%AF%80%E5%A5%BD%E7%89%A9.html?mode=list