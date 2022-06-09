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聚焦台灣與俄烏戰爭歧異　美中防長10日香格里拉對話交鋒

▲美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）、中國國務委員兼國防部長魏鳳和。（左圖／達志影像／美聯社／右圖／翻攝自國防部官網）

▲美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與中國國防部長魏鳳和將舉行，美國總統拜登上台以來兩人的首次面對面會議。（左圖／美聯社；右圖／翻攝自國防部官網）

文／中央社 

亞洲最重要安全會議「香格里拉對話」明天將在新加坡登場，預料美國和中國將在會中針對台灣主權到烏克蘭戰爭等連串廣泛議題相互抨擊，儘管雙方已表明願意討論如何管控歧異。

路透社報導，「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）由智庫國際戰略研究所（The International Institute for Strategic Studies，IISS）主辦，來自全球最高層級軍事官員、外交官和武器製造商參加。今年會議將在10至12日舉行，這是2019年以來首度開會，期間因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，會議2度延期。

而在今年會議期間，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與中國國防部長魏鳳和也將舉行美國總統拜登（Joe Biden）上台以來兩人首次面對面會議。台灣議題則很可能是這場雙邊會談及香格里拉對話許多議程的焦點所在。

一名美國高階官員表示：「從我們的觀點來看，我們預期這場（美中防長）會談主要將聚焦於如何管理在區域和全球議題上的競爭。」中國媒體也已報導，北京將利用這次對話機會討論與美國合作。

奧斯汀與魏鳳和接著很可能利用週末各自發表演說的機會，重申兩國對亞太地區的承諾，並發表一些針對彼此的尖銳言論。

近幾個月美中關係緊繃，全球兩大經濟體對於多項議題針鋒相對，從中國對台灣的好戰態度、在南海的軍事行動以及北京試圖在太平洋地區擴大影響力。

國際戰略研究所的中國國防政策與軍事現代化高級研究員溫玫雅（Meia Nouwens）表示：「今年（香格里拉對話）的關鍵議題，不可避免將是美中的競爭關係。由於解放軍持續現代化，加上過去2年中國表現出的獨斷態度，因此再次出現迫切感。」

儘管這場峰會以亞洲安全議題為主軸，但上週已滿百日的俄羅斯侵略烏克蘭一事仍將占據討論中心。主辦單位表示，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）將透過視訊發表演說。

熟悉出席名單的消息人士透露，烏克蘭將派代表團參加會議，俄羅斯則會缺席。

新加坡南洋理工大學（Nanyang Technological University）拉惹勒南國際關係學院（S. Rajaratnam School of International Studies）副教授李明江表示：「美國與會人士將藉這個場合，來批評中國與俄羅斯的戰略夥伴關係，會出現一些指稱中俄合作是專制聯盟的推論。」

「中國則將捍衛自身與俄國的關係，以及為了回應烏克蘭事件而採取的立場和政策進行辯護。」

而由於美國的軍事和政治資本現在都被烏克蘭戰爭吸走，因此奧斯汀將在峰會中面臨壓力，必須說服中國在亞洲的對手國相信美國是可以依靠的。

前美國國防部高階官員柯伯吉（Elbridge Colby）表示：「美方說中國構成巨大威脅，甚至是十分嚴重的威脅，但目前基本上卻似乎將一大部分注意力和資源投入歐洲。」「這不能只是嘴上說說，而是要說到做到。」

美國智庫蘭德公司（RAND Corporation）國防高級分析師葛羅斯曼（Derek Grossman）則預期：「美國不僅將特別在台灣議題上抨擊中國，也將批評中國在整個印太地區日益獨斷的行徑。」

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