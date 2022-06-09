日韓媒體民調：73%受訪者認為「中國恐武力犯台」

▲日韓受訪者高達73%認為中國恐將武力犯台。圖為漢光演習資料照。（示意圖／記者呂佳賢攝）

中央社東京9日綜合外電報導

日本「讀賣新聞」與韓國「韓國日報」日前進行共同民調，不論是日本還是韓國受訪者，都有高達73%認為中國恐將武力犯台。

讀賣新聞與韓國日報在5月20日到24日進行民調，回答未來日韓關係將會變好的受訪者，在日本有31%，較2021年調查提高17個百分點；在韓國則有53%，較2021年調查增加24個百分點。

報導分析，認為日韓關係會變好的日韓受訪者大幅增加，可能跟5月10日上任的韓國總統尹錫悅有意改善「二戰後最差」日韓關係給人好感有關。

受到俄羅斯入侵烏克蘭影響，被問到在「最近的將來」認為自己國家有遭受其他國家攻擊之虞的比率，在日韓分別高達60%及59%。

另外，不論是日本還是韓國受訪者，都有高達73%比率認為中國恐怕會軍事侵犯台灣。

為了對抗中國與俄羅斯，日本有67%受訪者、韓國有77%受訪者認為應跟美國合作因應，日韓民眾對安全保障環境的危機及跟美國合作的意識相當一致。

這項民調針對日韓年滿18歲公民為對象，採用電話調查進行，在日本獲得1019人回答、在韓國獲1000人回答。