超愛台灣的法國參議員葛里歐　斜槓童書作家送「這本書」給蔡英文

▲葛里歐今天將童書作品送給蔡英文。（圖／總統府提供，下圖同）



記者呂晏慈／台北報導

法國參議院外交暨國防委員會副主席、友台小組副主席葛里歐（Joël Guerriau）率跨黨派國會議員訪團，這已是他第二度訪問台灣。值得一提的是，此行特別安排參訪台北市內的「信鴿法國書店」，因為葛里歐不僅擔任參議員，熱愛文學的他，也創作多本青少年和兒童讀物，著作《女巫費姬可怕的祕密》被翻譯成多國語言，甚至改編成戲劇，他今天晉見總統蔡英文時，還特別將作品當作「伴手禮」。

葛里歐目前擔任法國參議院外交暨國防委員會副主席，1995年他曾擔任法國法國大西洋羅亞爾省的盧瓦爾河畔聖塞巴斯蒂安市長，2011年當選該省參議員並成功連任。此外，他也撰有《女巫費姬可怕的祕密》、《聖誕老公公的鑰匙之謎》等童書作品，今年6月以「聚焦法國兒童文學與閱讀」為主題，在台北國際書展與文化部前部長鄧麗君對談。

葛里歐今天上午晉見蔡英文時特別談及，上週五的時候，他參加了台北國際書展的一場線上討論會，他的一本書受到關注，除了以華語再版，還附上了新的圖畫，法國作家攜手台灣插畫家將兩種文化合而為一，以此慶祝台法之間的友誼，「如果幸運的這本書獲得成功，我請求將版權運用於台灣友誼的事業」。隨後，葛里歐也將《女巫費姬可怕的祕密》贈與蔡英文。