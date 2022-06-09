猛男議員身材不科學！立委暴動搶拍　 網：願為他飛斯洛伐克

▲斯洛伐克議員史丹奇克Andrej Stancik。（合成圖／翻攝自Andrej Stancik Instagram及臉書專頁）

記者呂晏慈／台北報導

斯洛伐克訪團今（9日）參訪立法院，其中年紀最輕的國會議員史丹奇克（Andrej Stancik）意外成為焦點，朝野立委在會後紛紛上前致意合影，史丹奇克也透過Instagram限時動態分享「帥哥議員親曝訪台意義」的新聞報導截圖，更有網友驚嘆：「好帥好帥好帥，我願意為他再飛一次斯洛伐克」。

史丹奇克於1995年6月1日出生，今年僅27歲，他曾於捷克知名學府馬薩里克大學（Masaryk University）就學，並於2020年在斯洛伐克國會選舉中當選。

此次訪台前，史丹奇克特別透過Instagram發文稱，台灣是個先進的民主國家，有很多值得斯洛伐克學習之處，例如台灣是半導體超級強權，全球的先進科技都得仰賴台灣的晶片，甚至是亞洲國家中，對斯洛伐克投資第二多的國家，「台灣唯一的不幸，就在於它的鄰居，中國不承認台灣，視其為自己領土的一部分」。

民進黨立委莊瑞雄今天受訪說，台斯兩國有類似的歷史，經歷許多波折才變成今天的民主國家，近幾天與訪團成員交流，史丹奇克是斯洛伐克代表性的年輕國會議員，「帥氣健談，又有點靦腆，有夠帥的」；他開玩笑說，史丹奇克這麼年輕就當選，前途無量，不只斯洛伐克有票，就算到台灣都有票，「沒有看過那麼好的身材」。

民進黨立委林楚茵則說，斯洛伐克訪團涵蓋老中青三代國會議員，氣氛非常融洽，讓人印象深刻，最初她在餐敘遇到史丹奇克，見他協助副議長勞倫契克（Milan Laurenčík）翻譯，以為是隨行的翻譯人員，未料是此行最年輕的國會議員，還精通國際關係，對歐盟、東歐議題知之甚詳。

▲斯洛伐克議員史丹奇克（Andrej Stancik）。（圖／翻攝自Andrej Stancik Instagram）

▲斯洛伐克訪團今天訪問立法院，朝野立委合影留念。（圖／林楚茵提供）

▲民眾黨立委高虹安（左）、民進黨立委林楚茵（右）與斯洛伐克議員Andrej Stancik（中）合影。（圖／林楚茵提供）

▲斯洛伐克國會議員史丹奇克（Andrej Stancik）。（圖／翻攝自Andrej Stancik臉書專頁）

▲斯洛伐克國會議員史丹奇克（Andrej Stancik）。（圖／翻攝自Andrej Stancik臉書專頁）