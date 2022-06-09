快訊／司馬庫斯因疫自主休園　食宿暫停10天：最好連步道都別進



▲司馬庫斯部落官網公告至明日起自主休園10日。（圖／翻攝司馬庫斯官網）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣知名景點司馬庫斯部落今（9日）公告，受疫情影響，至10日起自主休園10日，休園期間不提供食、宿、商品販售等相關旅遊服務，預計20日恢復營運！

司馬庫斯官網下午公告「部落自主休園公告」，至6/10-19（共10天）。官網表示，8日起族人快篩為陽性人數持續增加，依照政府防疫規定需做居家隔離、自主健康管理，加上部落國小以下有40來位小朋友未打疫苗，家長需在家顧；造成部落無法正常營運，必需進行「部落自主休園」！ 部落內民宿與餐廳也將全面進行消毒工作。故6/10～19休園期間，無提供食、宿、商品販售等相關旅遊服務，預計6/20（週一）恢復營運，休園期間，若已付訂金可全額退款或延期！

此外，官網也澄清，「自主休園」並非「封園」，旅客依然可以進入步道，只是無提供食宿等旅遊服務，且「最好還是暫時不要上山」。

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尖石鄉長曾國大表示，疫情期間部落不好買到快篩，原鄉住民千里迢迢下了山，來回奔波無法即刻取得快篩試劑，且待中央通報後都已經是確診好幾天了，加上部落多長者與幼兒，恐不利於疫情控制。

由於司馬庫斯內的民宿有將近2/3採聯合管理營運模式，容客數約200人，疫情期間進園人數雖少於過去同期，但每周末假日也都有數百名遊客進入，考量防疫困難，業者討論後決議自主休園。

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