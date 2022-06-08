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竹科旁小村成孤島　大雨掏出1人高地裂！居民斷水斷電好多天　

▲竹科旁小村成孤立荒島　大雨掏出一人高地裂還斷水電。（圖／縣議員邱振瑋提供）
▲新竹縣寶山鄉大崎村一路段因連日大雨造成地基掏空，出現嚴重地裂。（圖／縣議員邱振瑋提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

連日大雨造成新竹縣山區陸續傳出災情，寶山鄉大崎村有一村落因大雨沖刷，造成地基崩塌，地面出現將近一人高的地裂，不只人車難進，還斷水斷電，為了防止災情繼續擴大，只能先將居民緊急撤離，至於路段修復可能還要再等等。

位於竹科旁的寶山大崎村一處路面3日前因不堪大雨，地基嚴重掏空，出現2、30公尺長的坍塌，其中更有30公分到將近一人高的深淺不一斷層，別說是車輛行進，就連人都無法通過，雨勢不斷沖刷讓管線損壞，居民已停水停電多日，就像受困荒島一般孤立無援。

▲竹科旁小村成孤立荒島　大雨掏出一人高地裂還斷水電。（圖／縣議員邱振瑋提供）

▲▼該路段不堪雨勢沖刷，路面可說是「肝腸寸斷」。

▲竹科旁小村成孤立荒島　大雨掏出一人高地裂還斷水電。（圖／縣議員邱振瑋提供）

當地縣議員邱振瑋擔心災情繼續擴大，確診一出關就趕快到現場勘災，他發現除了地基沖刷外就連居民的庭院都受到影響，稍有不慎可能危及居住安全，因此建議居民先撤離災區。

由於受損路段因天勢氣候暫時無法馬上修復，寶山鄉公所目前只能緊急以帆布覆蓋，希望能減緩土壤流失情況，至於修復工程，還要待雨停後才能出動鋼條打樁固定，穩住地基。

▲竹科旁小村成孤立荒島　大雨掏出一人高地裂還斷水電。（圖／縣議員邱振瑋提供）

▲▼地裂情況嚴重，甚至已經進入民宅庭院，為了安全起見，鄉公所緊急協調居民疏散。

▲竹科旁小村成孤立荒島　大雨掏出一人高地裂還斷水電。（圖／縣議員邱振瑋提供）

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