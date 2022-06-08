消保官當建商「門神」A黑錢　找高官抱妹爽喝花酒下場出爐　



▲羅鈞盛（圖中）擔任新竹縣消保官期間，因當建商門神與喝花酒被判刑。（圖／翻攝新竹縣政府網站）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣消保官羅鈞盛、環保局代理局長羅仕臣、消防局副局長陳中振、新湖地政事務所主任周明堂，日前接受黃姓建商招待喝花酒，甚至當時統管八大行業的消保官羅鈞盛還充當起「門神」。新竹地院審理終結，依《貪汙治罪條例》判處羅鈞盛4年6月、羅仕臣1年10月、陳中振與周明堂1年9月徒刑。

2015年時任消保官的羅鈞盛結識瑞X建設公司負責人黃男，為了在新竹縣內興建建案能夠銷售順利，黃姓建商以「保證獲利」方式，邀羅鈞盛入股投資，5年獲利約138萬餘元。

為維持關係熱度，黃姓建商經常招待羅鈞盛喝花酒，羅鈞盛也因此對建設公司受到的行政裁罰、消防安全設備竣工查驗睜一隻眼閉一隻眼，甚至在土地建物所有權移轉登記申請案進度等公法關係從中遊說、施壓承辦公務員。

▲環保局副局長(時任代理局長)羅仕臣因花酒案被判刑。

2018年6月至2020年1月間，羅鈞盛進階「門神」，邀羅仕臣、陳中振、周明堂一起接受招待喝花酒，直到2018年新竹地檢署接獲廉政署提報羅鈞盛等人涉及貪污、喝花酒等情資，本案才進入調查偵辦。

歷經長時間蒐證，檢方於2020年2月20日、3月26日，分別由檢廉持搜索票搜索羅鈞盛、羅仕臣、陳中振及周明堂住處及辦公處所，並傳喚相關人取證。

檢察官認為，羅鈞盛長期擔任新竹縣政府消保官，職掌消費者申訴、消費爭議調解事項，且擔任新竹縣政府九大行業（俗稱八大行業）聯合稽查小組召集人等重要職務，更應廉潔自持、恪遵法律規範，竟為貪圖黃男讓利之高額報酬，長期接受酒色招待，忘卻其身分職責，以其職務影響力充當黃男之「門神」，藉此謀得個人不法利益，已嚴重危害國家行政的廉潔性，更腐蝕國民對於公務員不可收買性與執行公務依法行政之信賴，為此建請法院從重量刑，以正官

箴，並儆效尤。

日前新竹地院審理終結，依《貪汙治罪條例》判羅鈞盛4年6月刑期、褫奪公權4年；羅仕臣判1年10月、褫奪公權2年；陳中振判1年9月、褫奪公權2年；周明堂判1年9月、褫奪公權2年。

新竹縣府表示，日前羅仕臣已調任行政院環境保護署，將建議該署處理。至於相關人等，將於收到判決書後通知，依相關規定召開考績會，審議行政懲處（包括停職），以及移送懲戒相關事宜。

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