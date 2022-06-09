確診遺體24小時內火化惹議　南投議員籲採購視窗型遺體袋

▲南投縣議員游顥向縣長林明溱建議採購視窗型遺體袋，讓家屬為確診往生者好好送終。（圖／翻攝「南投縣議會」官方Youtube頻道，下同）

記者高堂堯／南投報導

新冠確診者死亡後是否應於24小時內火化，中央疫情指揮中心說詞反覆，引發爭議和往生者家屬二次心痛，也有提供「視窗型遺體袋」的提議出現，南投縣議員游顥即公開建議縣政府進行採購，讓親人好好為往生者送終，同時為殯葬業者爭取防護衣、村里鄰長執行防疫工作時的染疫慰助金，皆獲縣長林明溱的正面回應。

南投縣議會於8日和今天持續進行第7次定期會總質詢，游顥建請建請南投縣政府參考台北市政府使用視窗型遺體袋，讓家屬見往生親人最後一面，減少遺憾；縣長林明溱也立即表示同意，認為的確有購置以提供因病過逝者使用的必要，除防止疫情在運送途中繼續擴散，同時也發揮人性的溫暖。

游顥另轉述南投縣殯葬同業公會理事長陳東成反映，應該為殯葬業者提供防護衣等應對設備，林明溱責請民政處協助辦理。

游顥也批評中央政府對於防疫工作鬆散無作為，致使全台村、里、鄰長必須冒著工作量暴增和高度感染風險送防疫關懷包到確診者家中，辛酸卻無人聞問，還有里長自嘲為「疫情孤兒」，縣府也被迫暫停居家照護確診者的關懷包發送；他建議南投縣政府應該將其匡列入保險名單中，若因公務不幸遭感染罹病，應基於關懷的立場給予慰助金。

林明溱表示，應評估鄰長家境，若有生活較困難的案例，可比照低收入戶及中低收入戶給予適當協助；游顥也擔心名單只掌握在村里幹事手中，村、里長無法及時掌握及提供確診者必要協助，加上衛福部法令不明確，民眾健康在公務機關公文旅行的延遲下，如風中殘燭岌岌可危，民政處長吳燕玲回應，將會通知鄉鎮市公所協助村里長，向村里幹事取得資料協助確診者，促使防疫工作更順暢。