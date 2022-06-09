助流浪毛孩不挨餓！百大名人衣櫥接力開箱　捐二手衣做公益

▲助流浪毛孩不挨餓，百大名人衣櫥接力開箱二手衣捐公益。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）

記者賴文萱／高雄報導



台灣動物緊急救援小組本月起邀請100位名人，進行一場「百大名人衣櫥接力開箱」活動，集合100位名人的力量，以1天1位接力開箱衣櫥方式，連續100天，將這些名人的二手閒置衣物上架公開義賣，所得將全數幫助全台灣超過2萬隻流浪貓狗的飼料經費。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，聯合國從2017年起不斷推動愛護地球的永續目標，因此組織這次特別與今年年初才新上線的「PopChill」女性時尚社群電商平台合作，推出名人二手衣開箱活動，希望讓民眾用對待地球最友善的消費方式，買下名人特殊私藏衣物，不但環保，而且更是用自己的愛心幫助流浪動物，非常有意義。

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▲助流浪毛孩不挨餓，百大名人衣櫥接力開箱二手衣捐公益。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）

「浪毛孩不挨餓，百大名人二手衣公益」活動在六月登場，共集合100位名人的力量，1天1位接力開箱衣櫥，連續100天；據統計，每一件二手衣物買賣，相當於能減少5.7公斤的碳排放量，PopChill藉這次二手衣義賣活動，除了能帶動環保消費意識外，還兼具時尚和永續，減少資源浪費，預估捐贈金額將超過百萬。

台灣動物緊急救援小組表示，組織所成立的「台灣貓狗聯合勸募平台」為了讓全台無家可歸或在弱勢私人貓狗收容所的的毛孩子過得溫飽，長期在網路上募集愛心、團購飼料進行助糧行動，目前每個月都固定捐出超過300萬元的飼料，分送全台逾150個弱勢貓狗收容園區，有超過2萬隻毛孩子受惠。

▲「台灣貓狗聯合勸募平台」為了讓全台無家可歸或在弱勢私人貓狗收容所的的毛孩子過得溫飽，長期在網路上募集愛心、團購飼料進行助糧行動。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）

近年來，台灣動物緊急救援小組也投入改善貓狗園區的收容環境或進行災後急難救助，已完成10多個整建優化工程，花費超過1千萬元的修繕經費，成功改善毛孩子的生活環境與品質

這次的「浪毛孩不挨餓，百大名人二手衣公益」活動，第一週依序開跑的名人是吳映潔（鬼鬼）、梁以辰、王以甯 Ines和曲艾玲等，號召大家一起做公益。