又傳虐貓！流浪貓遭硬生生打斷下巴　嘴歪狂流口水傷口流膿潰爛

▲高雄流浪貓小胖遭殘忍「打斷下巴」，嘴巴歪斜狂流口水畫面讓人看哭。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

誰這麼狠心竟打斷貓咪下巴！台灣動物緊急救援小組本周接獲高雄新莊高中二年級好心學生通報，在美濃獅山水圳一帶，發現一隻長期生活該處的流浪貓「小胖」，下顎骨疑遭人殘忍打斷，嘴巴歪斜狂流口水，無法進食。台灣動物緊急救援小組獲報後，將「小胖」營救至動物醫院，進行骨螺釘下顎復位手術搶救，目前仍在接受加護治療中，尚未脫險。

▲「小胖」的下顎骨斷裂，骨折斷端傷口流膿潰爛，感染嚴重。（圖／記者賴文萱翻攝）

台灣動物緊急救援小組本周接獲高雄新莊高中二年級好心學生通報，他長期在美濃獅山水圳老家附近餵養的流浪貓群中，有一隻「小胖」近日不吃不喝，且嘴巴歪斜狂流口水；救援人員本以為貓咪是誤食骨頭或異物卡在口腔，沒想到將牠營救至動物醫院詳細檢查後，嚇然發現「小胖」的下顎骨斷裂，骨折斷端傷口流膿潰爛，感染嚴重。

救援小組醫療團隊昨天安排「小胖」接受骨螺釘下顎復位手術，雖然過程順利，但傷口後續照護不易，目前仍在動物醫院接受加護治療，尚未脫險；初估完全康復至少需1至2個月時間。

▲醫療團隊獸醫師透過傷口情況研判，「小胖」遭人惡意打斷下巴的可能性極高。（圖／記者賴文萱翻攝）

台灣動物緊急救援小組醫療團隊獸醫師趙士雄指出，要造成貓咪的下顎骨斷裂需要非常大的外力，一般可能導因於車禍或人為傷害，但車禍除了骨折之外，通常身上也會伴隨其他外傷，或應有與地面磨擦撞擊的痕跡等。據他研判，「小胖」遭人惡意打斷下巴的可能性極高；此外，通報救援的學生也說，當地的貓咪已非第一次遭人傷害，令他相當憤怒與遺憾。

▲▼「小胖」接受骨螺釘下顎復位手術，雖然過程順利，但傷口後續照護不易，目前仍在動物醫院接受加護治療，尚未脫險。（圖／記者賴文萱翻攝）

台灣動物緊急救援小組今天呼籲，虐待動物致死或造成其重要器官功能喪失，都是違反《動物保護法》的行為，請民眾尊重生命。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台強調，虐待動物只要短短幾秒鐘，救援一隻傷病動物卻要花費無數人力、時間、金錢，都不見得救得活；他呼籲民眾尊重生命，「不喜歡也不要傷害牠們」。