第2例MIS-C童「連7天高燒40度」　蔣萬安：儘速審查5歲以下幼兒疫苗

▲國民黨立委蔣萬安。（圖／記者湯興漢攝）

記者徐政璿／台北報導

本土疫情嚴峻，第二例MIS-C（兒童多系統發炎症候群），為5歲男童，4月底確診新冠康復，5月底再次發燒到診所就醫，後續仍高燒至40度且連續7天，後來到醫院治療，目前已經出院。針對預防兒童染疫重症，國民黨立委蔣萬安呼籲，應儘速審查5歲以下幼兒疫苗。

蔣萬安表示，許多兒科醫師提醒，兒童一旦感染新冠肺炎，有高機率併發腦炎，因此演變成重症的機率也偏高；台灣也發生首起男童輕症確診後，罹患兒童多系統發炎症候群（MIS-C），台灣兒科醫學會就預警，MIS-C會在感染數周至數月後出現症狀，所以台灣之後可能會有更多兒童病例出現，台灣之後可能會有更多兒童病例出現。

為了保護孩子的健康，蔣萬安表示，首要任務還是要持續擴大新冠疫苗覆蓋率，尤其是5歲以下的嬰幼兒，現在仍然沒有疫苗可以接種，儼然成為這波疫情中，最危險的族群，因此他呼籲指揮中心，務必預先做好2件事情。

第一，盡速完成5歲以下幼兒疫苗EUA審查。蔣萬安表示，目前美國正在審查6個月到5歲以下幼兒疫苗的緊急授權，疫情指揮中心為了孩子的健康，除了緊盯國際腳步，台灣也應該盡快完成幼兒疫苗的EUA審查。

第二，超前部屬採購足量幼兒疫苗。蔣萬安呼籲，政府預先洽購足量疫苗，一旦美國、臺灣都通過幼兒疫苗EUA，很快就能讓家裡有幼兒民眾，只要想打都能打到，一起守護孩子的健康，讓國家「未來的主人翁」獲得更多保障。