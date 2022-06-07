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「蔣萬安應先清查國民黨網軍」　顏若芳：儼然變柯文哲2.0

▲▼台北市議員參選人顏若芳認為台北市長參選人蔣萬安，在特定議題打模糊仗，儼然是柯文哲2.0。（圖／顏若芳臉書）

▲台北市議員參選人顏若芳認為台北市長參選人蔣萬安，在特定議題打模糊仗，儼然是柯文哲2.0。（圖／顏若芳臉書）

記者陶本和／台北報導

針對國民黨台北市長參選人蔣萬安受訪談及柯市府近來的網軍爭議，民進黨市議員參選人顏若芳7日表示，蔣萬安要改變網軍文化，應該先跟自家人講，要求國民黨清查自己的網軍；她認為，柯文哲都在特定議題上打模糊仗，而蔣萬安也儼然變成了柯文哲2.0。

顏若芳表示，蔣萬安今天受訪時，針對柯市府網軍爭議，一面砲轟中央、柯文哲，一面稱讚羅智強有風骨，還不忘當好好先生說「改變政治文化從台北開始」。

顏若芳表示，蔣萬安已經當台北立委六年了，現在要跳去選台北市長，才想到要改變，蔣萬安左轟執政黨有網軍，右打柯市府IP，就是不提國民黨自己也是網軍巨頭。

顏若芳表示，最近新北市長侯友宜的新北市府也爆出市府員工上班用PTT，造謠恩恩爸是塔綠班，過往也有羅智強被爆出灌假帳號按讚、朱立倫拿境外帳號洗版的事件。

顏若芳表示，蔣萬安還是跟以前一樣怕事，議題只對自己有利部分表態，對於有爭議的就裝傻，從四大公投到現在，蔣萬安實在是難得始終如一，始終如一的懦弱。

顏若芳說，蔣萬安要改變網軍文化，應該要先跟自家人講，要求國民黨清查自己的網軍，不要嚴以律人、寬以待己。

她認為，柯文哲在擔任台北市長的八年之中，已經在兩岸議題和諸多價值觀上躲躲閃閃，舉著自己的白色大旗，在特定議題上打模糊仗，而蔣萬安也儼然變成了柯文哲2.0。

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