蔣萬安從他手中接過證書　黃大洲曝：這是他第二次爭取擔任市長

▲蔣萬安拜會前台北市長黃大洲。（圖／蔣萬安辦公室提供）

記者崔至雲／台北報導

國民黨立委蔣萬安正式參選台北市長後，開啟請益之旅，繼拜訪前市長馬英九和郝龍斌後，今（7）日拜會黃大洲。黃大洲爆料，蔣萬安小學就參選自治市長，他也親自發證書給蔣，他今天也當面對蔣說，「這是你第二次爭取擔任市長了！」

蔣萬安表示，今天他與黃大洲約在市長官邸見面，黃市長及夫人有感而發，回想過去開闢七號公園（大安森林公園）時，反對的市民包圍官邸抗議，到現在都還記憶猶新。

蔣萬安指出，事實上，黃大洲市長任內，除了開闢大安森林公園，打造台北這片26公頃的「都市森林」，也讓捷運「六線齊發」，建構台北捷運如今完整路網；基隆河截彎取直，解決了民生社區水患問題，造就現在內科園區及舊宗路一帶的媒體商業聚落，以及拆除中華商場，成就現在中華路林蔭大道的風貌及西門商圈的繁榮等，每一項建設都為台北的現代化奠定非常好的基礎。

黃大洲也提到，台北尚未完善的部分包含綠化、永續發展工作，都非常重要，應該持續推動，他並送給蔣萬安一套著作，詳述他在市長任內的努力，並勉勵蔣擔任市長要有願景Vision、使命Mission、更要有熱情Passion，未來要做對市民有利，影響深遠的市政規劃。

「這是你第二次爭取擔任市長了！」黃大洲最後也笑說，還記得蔣萬安小學參選自治市長，跟著其他學校的自治市長一起，從他手中接過證書，沒想到這段過往彼此都還記得！