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傳陳時中6月底「收掉」指揮中心選北市　蔣萬安：防疫不應參雜政治

▲▼國民黨立委蔣萬安在獲得國民黨提名參選年底台北市長選舉後第一場請益之旅，5/27來到前台北市馬英九辦公室，向前市長就公共政策做請益。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨立委蔣萬安。（圖／記者湯興漢攝）

記者徐政璿／台北報導

2022台北市長選戰將在年底登場，傳出衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中6月底就要把指揮中心收掉競選台北市長。對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安表示，指揮中心設立有一定防疫依據，不應該參雜任何政治選舉的考量。

蔣萬安今赴大同區與大同區婦女後援會一起分裝家用快篩試劑，由於每劑要價百元起跳的家用快篩試劑，對ㄧ般家庭來說已經是不小負擔，更何況是日常生活就需要外界特別關心的中低收入戶，因此他與大同區婦女後援會一起送愛心，以郵寄方式提供中低收入戶每戶2劑家用快篩試劑。

蔣萬安表示，在去年疫情爆發期間，他就發起愛心待用餐活動，當時大同區婦女會就曾熱心捐款響應提供愛心待用餐，兩階段提供2千多分愛心待用餐幫助受疫情而影響生計的人。

針對有民進黨市議員參選人批評他是「柯文哲2.0」，蔣萬安則回應，負面政治口水無助任何防疫工作，對市政發展也無任何幫助。

新冠確診者死亡後24小時內火化爭議不斷，陳時中昨說法大轉彎，稱「也不是說這樣做是錯的，只是沒有明寫」。蔣萬安表示，他要提醒陳時中，他所看到的每一個數字，都代表每個家庭的錐心之痛，身為政務官不應該用如此冷血方式看待民眾傷痛。

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