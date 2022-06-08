傳陳時中6月底「收掉」指揮中心選北市　蔣萬安：防疫不應參雜政治

▲國民黨立委蔣萬安。（圖／記者湯興漢攝）

記者徐政璿／台北報導

2022台北市長選戰將在年底登場，傳出衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中6月底就要把指揮中心收掉競選台北市長。對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安表示，指揮中心設立有一定防疫依據，不應該參雜任何政治選舉的考量。

蔣萬安今赴大同區與大同區婦女後援會一起分裝家用快篩試劑，由於每劑要價百元起跳的家用快篩試劑，對ㄧ般家庭來說已經是不小負擔，更何況是日常生活就需要外界特別關心的中低收入戶，因此他與大同區婦女後援會一起送愛心，以郵寄方式提供中低收入戶每戶2劑家用快篩試劑。

蔣萬安表示，在去年疫情爆發期間，他就發起愛心待用餐活動，當時大同區婦女會就曾熱心捐款響應提供愛心待用餐，兩階段提供2千多分愛心待用餐幫助受疫情而影響生計的人。

針對有民進黨市議員參選人批評他是「柯文哲2.0」，蔣萬安則回應，負面政治口水無助任何防疫工作，對市政發展也無任何幫助。

新冠確診者死亡後24小時內火化爭議不斷，陳時中昨說法大轉彎，稱「也不是說這樣做是錯的，只是沒有明寫」。蔣萬安表示，他要提醒陳時中，他所看到的每一個數字，都代表每個家庭的錐心之痛，身為政務官不應該用如此冷血方式看待民眾傷痛。