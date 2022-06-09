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陳其邁遭批自信又自大？　醫界大老分享貼身觀察：他問遍全台專家

▲高雄市長陳其邁說明疫情狀況。（圖／高雄市政府）

▲高雄市長陳其邁說明疫情狀況。（圖／高雄市政府）

記者陶本和／台北報導

以國民黨議員李眉蓁為首的KK政線，8日批評高雄市長陳其邁自信又自大；不過，日前高雄龍舟賽上，國民黨籍的大老、議長曾麗燕才稱讚陳其邁防疫做得好。對此，參與高雄市每日防疫專家會議的醫界大老受訪表示，你可以說陳其邁自信，但是他也很謙虛，即便是他熟悉的公衛領域，面對詭變的病毒他仍是不恥下問、虛心求教，問遍全台的專家只盼能多掌握一分資訊。

相對於KK政線對陳其邁的批評，同為國民黨籍的曾麗燕，則在日前高雄龍舟賽上公開感謝高雄在陳其邁領導下，讓暌違2年的龍舟競賽可以在愛河上再次舉行，同時也強調要齊心齊力、團結一致才能得到防疫的成功，恢復正常生活。

對於KK政線批評陳其邁自信又自大，參與高雄市每日防疫專家會議的醫界大老受訪時表示，自疫情發生以來，陳其邁是全高雄上下最認真的那一個，彷彿有一種使命感，整日心心念念的就是高雄市的防疫，「三更半夜想到什麼，就會打來請教，相信半夜被他打擾的專家絕對不是只有我」。

該名醫界大老表示，或許有人覺得他鐵血，但他相信全台灣上下，不分藍綠，所有的首長都在為了防疫努力，在防疫之下，高雄市政府無論局處大小，都全部動員起來，在內部會議上陳其邁也多次表達過對基層的感謝，並強調在疫情期間，該給的獎勵絕對不能少。

他說，市長有說過，知道大家很辛苦，但是面對疫情就是一場持久戰，高雄市政府是高雄調度防疫的中樞，絕對不能鬆懈也不能倒下。

該大老感慨地說，陳其邁在疫情還沒爆發時，就已經多次強調人類歷史上多次面對疫情，在疫情面前我們要做的是謙卑而且敬畏，何來自大一說？

「其實陳其邁也是有暖心的一面。」該名醫界大老笑著說，率全國之先推行宇美町療法的初衷是為了讓長輩能夠不用排隊排那麼辛苦，到後來的長輩免費快篩、打疫苗計程車免費接送、打疫苗獎勵金加碼、長輩和高風險族群免費快篩發送，甚至是住宿型長照機構一人確診全院PCR採檢，出發點都是要讓長輩方便，提升長輩施打疫苗的意願。

醫界大老說，他知道現在疫情高原期的狀況下，最重要的就是要好好保護這群長者，所以就算每天都說，但他還是不厭其煩地去鼓勵、去呼籲長輩出來打疫苗。

對於民眾反映居隔單到手太慢，醫界大老說，陳其邁就找來資訊中心的主任，研擬了一套高雄市的自主回報系統，讓民眾從回報到拿到居隔單，能夠在一天內完成，其實這跟他在當副院長時一樣，在疫情爆發之初篩檢還不普遍時，就找來Taiwan AI Labs的杜奕瑾，透過研究AI設計程式，讓電腦讀取肺部切片辨識感染肺炎者的變化，讓電腦了解潛在患者症狀，在檢驗試劑還沒普遍地當時，起了很大的幫助。

該位大老強調，你可以說陳其邁自信，但是他也很謙虛，即便是他熟悉的公衛領域，面對詭變的病毒他仍是不恥下問、虛心求教，問遍全台的專家只盼能多掌握一分資訊。

該名醫界大老也點出，陳其邁從疫情在北部爆發時，就已經訂出了面對疫情緩升緩降的策略，高雄市政府一直在做的是減災，讓疫情的上升不超出高雄的醫療量能，去避免雙北在疫情爆發後因為醫療體系崩潰造成的大量死亡。

他說，因此在高雄疫情進入高原期的今天，陳其邁還是不斷的廣發快篩，推行基層診所就近看診，就是為了要「及早發現、及早治療」，他最後也說到「其實現在疫情走到這個關鍵期，大家要做的是同心協力一齊抗疫，如此不必要且帶有政治目的的口水，大可不必」。

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