高雄+7482確診數「降1700例」！　陳其邁：7天脫離高原期

▲高雄市長陳其邁。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市疫情進入高原期，今(6日)本土案例有7482例，確診數雖居全台第二多，但也逼近新北市。相較於昨日確診數，今約降1700例，市長陳其邁表示，約這個禮拜疫情就會往下走，這也是他一開始就擬定的戰略目標。

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陳其邁表示，昨日是連假，因此通報量下降，約降1000多位左右，今天恢復正常生活，診所醫院量能都會增加，預期明天公布數字會稍微高一點，市府希望早期發現、早期治療、輕重症分流，這三大原則都沒有改變。

陳其邁指出，目前高雄處於高原期，確診數約1萬左右，約這個禮拜疫情就會往下走，這也是他一開始就擬定的戰略目標。

衛生局簡任技正潘炤穎表示，整個確診結構因遇上假日，部分診所沒有看診，因此快篩陽判確診比例稍降至93.7%，PCR確診比例就稍微上升到6.3%。比較昨日(5日)疫情狀況，確診數約下降1700例。

分析確診個案年齡層分布，潘炤穎指出，觀察連假三天狀況，一開始是50-64歲和65歲以上年齡層增高，接下來回到12-19歲，最後在昨天回到0-11歲比例略上升，這也是家庭的縮影，因主要工作年齡層免不了有社交風險、職場不特定接觸風險，回家之後與家人接觸，特別是有老有小的狀況下就會被感染，因此關心家人的方法，就是快帶他們去打疫苗。

陳其邁補充，今日高雄盛行率是8.16%，約達12-15%才會脫離高原期，預估還要7天，這段期間也因感染個案逐步增加，造成集體免疫上升。

