找在地人選出戰陳其邁？　黃健庭：認同高雄相信鄉親不排斥

▲座談當中大家對在地人選樂觀其成，但黃健庭表示，如果是一個優秀的候選人，能夠帶領國民黨凝聚共識與團結全黨勝選也是好人選。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市長人選持續難產，國民黨秘書長黃健庭、組發會主委許宇甄今（7）日南下與中央選策會成員、前議長莊啟旺、市黨部主委許福明共同和黨籍市議員針對高雄市長人選進行交流座談。黃健庭表示，會將大家的意見帶回去選策會做參考，針對提出的人選建議先徵詢個人參選意願後，整合地方意見，最後推出最強而有力的人選。

黃健庭今天南下與地方基層進行座談，他首先感謝正副議長、黨團總召及所有黨籍議員踴躍出席，並表示這段時間地方各界對國民黨高雄市長提名人選都非常關注，陸續也有非常多優秀的同志被點名，今天到高雄就是傾聽議員同志的意見與心聲。

▲黃健庭表示，會將大家的意見帶回去選策會做參考，針對提出的人選建議先徵詢個人參選意願後，整合地方意見，最後推出最強而有力的人選。（圖／記者賴文萱翻攝）

黃健庭說，座談當中大家對在地人選樂觀其成，但如果是一個優秀的候選人，能夠帶領國民黨凝聚共識與團結全黨勝選也是好人選。他認為高雄鄉親心胸開闊，只要這個人認同高雄、關心高雄願意為高雄努力打拚，相信高雄的鄉親不會排斥。

針對提出的人選，將建議先徵詢個人參選意願後，與地方意見做整合，最後推出最強而有力的人選。至於人選是否會辦理民調以及在地優先？黃健庭指出，根據國民黨提名特別辦法，將以協調代替初選，但不排除會做參考式民調。

▲找在地人選出戰陳其邁？黃健庭：只要認同高雄相信鄉親不排斥。（圖／記者賴文萱翻攝）

這場座談會依大家共識總結出三個重點，第一，高雄的選戰對國民黨至關重要，第二，人選能夠盡快產生，第三，希望推出的人選能帶領全黨參選同志凝聚團結氣勢。黃健庭說，會將大家的意見帶回去選策會作參考與依據，黨中央將以最快的速度推出具有戰力的高雄市長人選。

另外，外界好奇國民黨是否有可能促成在野大聯盟？黃健庭表示，前提是要看這個人選能不能夠被地方接受。