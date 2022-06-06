確診死亡24小時內火化惹議　高市府搬2年前公告力挺陳時中

▲確診者死亡是否需在24小時內火化引起熱議。（示意圖／CFP）

記者許宥孺／高雄報導

確診者死亡後被要求儘速火化，不少家屬未能見到親屬最後一面，不過是否需要在24小時內火化？高雄市衛生局6日則搬出衛福部於2020年1月15日公告，「嚴重特殊傳染性肺炎死亡者在24小時內通報，大體應儘速火化」，確認與陳時中說法一致。

全台新冠肺炎死亡案例，已累計超過2800人，而確診者染疫死亡後被快速火化，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前澄清，是規定24小時內要通報，不是24小時內要處理屍體，而掀起討論。

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新北市長侯友宜6日受訪時表示，去年他到第一線看過整個往生者處理過流程，在整個實務運作上，都是以24小時內火化完畢，流程就是這樣實際運作，如果中央要改變的話，就把事情來龍去脈說清楚，對所有往生者有所交代。

今（6日）指揮中心例行記者會中，指揮官陳時中被問及時再次回應，從前年開始，所謂的24小時內都是要求「報告」，處理要求「儘速」，方式是以火化為原則，若是因為宗教信仰或其他因素需深埋，則必須報准。

▲高雄市衛生局簡任技正潘炤穎。（圖／高雄市政府）

至於高雄市是否有明確指引？高雄市衛生局則於防疫記者會中搬出法條指出，高雄市政府依據衛福部於109年1月15日公告，就嚴重特殊傳染性肺炎死亡者在24小時內通報，大體應儘速火化，現行約2個工作天可完成整個程序，相驗前都會由家屬確認大體身分，因此也會配合喪家模式進行後續火化及相關殯葬作業。