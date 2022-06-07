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高雄+12555全台最高！　衛生局急示警：這2對象要注意

▲▼ 。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市疫情進入高原期，今(7日)本土案例有1萬2555例，確診數不僅是全台最多，同時再刷高高雄紀錄。衛生局分析確診年齡，發現中壯年族群確診比例略升，代表著疫情將延伸到其家人和職場，呼籲這兩對象要預先準備。

衛生局簡任技正潘炤穎表示，快篩陽經過診所、醫院、社區站判定比例來到95.6%，經PCR判定確診有4.37%，比例消長顯示了目前高雄市屬於高原期階段，民眾對於快篩這件事的認同，以及運用相當普遍。

▲▼ 。（圖／高雄市政府）

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推估本土個案趨勢，潘炤穎指出，今日確診數是高雄今年單日最高的一天，目前高原期階段，盛行率、陽性率比例取決於快篩試劑的取得與應用，篩得多、確診數就多，高雄連假期間也對於民眾取得快篩試劑這一塊做準備，並且針對特定族群提供快篩試劑，全力提供市民朋友早期篩檢、早期治療，降低中重症風險，在可預期的高原期階段獲得照顧。

▲▼ 。（圖／高雄市政府）

確診個案年齡層分布，潘炤穎表示，20-29歲、30-39歲、50-64歲占比略顯上升，顯示連假期間這些年齡層的社交活動、群聚活動較熱絡，這樣的狀況也會延伸到家人、相關職場衍生風險，預先提醒同住家人和職場做準備。

中央5月7日宣布，確診隔離7天期滿免快篩即可出關，不過高雄市政府今宣布，從7日開始，仍針對確診者發放1份快篩試劑。陳其邁表示，第7天解除隔離，篩到陰陽都符合解隔條件，沒有強制性快篩，但若是陽性，可能體內仍有殘餘病毒。

關於BNT疫苗施打進度，截至今日，高雄市5-11歲施打率已達71.8%，最慢到9日就會施打完畢。至於是否延長暫停實體課程，陳其邁表示，下周是否停課，會在明天做判斷。

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