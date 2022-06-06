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罷韓日許崑源墜樓亡2週年　竟讓韓國瑜、陳其邁同台現「聲」了

▲▼許崑源逝世2週年今辦追思音樂會，最佳戰友韓國瑜現「聲」力挺。（圖／翻攝自許采蓁FB粉絲專頁）

▲高雄市議員參選人許采蓁為追思父親許崑源，在2週年的今天舉辦追思音樂會。（圖／翻攝自許采蓁FB粉絲專頁）

記者賴文萱／高雄報導

高雄前市長韓國瑜在被罷免成功當天，前議長許崑源意外墜樓身亡，高雄市議員參選人許采蓁為追思父親，特地選在2週年的今天（6/6）日舉辦追思音樂會。除了邀請曾與許崑源並肩打拼的韓國瑜之外，也邀請到高雄市長陳其邁同台現「聲」致詞，一起緬懷被稱為奧援議長的過往事蹟追憶與致念。

▲▼奧援議長許崑源墜樓亡2週年，竟讓韓國瑜、陳其邁同台現「聲」了。（圖／翻攝許采蓁FB粉絲專頁）

▲韓國瑜表示，希望許議長希望在天之靈能夠把一切放下，接班人采蓁願意披掛上陣，參與高雄市議員選舉，可以說後繼有人。（圖／翻攝許采蓁FB粉絲專頁）

「選舉是一時，思念是一世」，許采蓁今天表示，十分感謝在今晚追思會中，有11位父親生前私交甚篤的長輩，不分藍綠前來幫忙錄製致詞。感謝他們在這個別具意義的日子裡，獻聲表達對父親過往事蹟的追憶與致念。

韓國瑜在影片中表示，許崑源議長離開我們兩週年，並回憶他跟議員從認識到相知相惜，共同並肩走入高雄政壇的這段時間，他說，許議長給他留下非常多深刻印象，第一就是他一心一意愛著高雄，所有的心思以及熱情都是為了市民，議長對高雄的熱愛，是他在高雄市看到所有政治人物裡面最頂尖、最令人感動的。

韓國瑜說，許議長對人真誠與熱情，所有交往過的好朋友都會有共同感想，就是他對人永遠熱情誠摯，很多事情答應了即使再困難，也會一心一意努力把它完成；如果沒辦法答應，絕對不會虎頭蛇尾，一定當面告訴你不行的原因跟理由。他也說，在議長追思會上，相信很多好朋友心裡一定很難過，許議長選擇這樣的方式離開我們，但是他對高雄的熱愛，他對家人及朋友的關切，永遠在我們心頭不會離去。

韓國瑜最後強調，希望許議長希望在天之靈能夠把一切放下，接班人采蓁願意披掛上陣，參與高雄市議員選舉，可以說後繼有人，相信她一定會繼承衣缽跟理念，繼續對高雄付出她的愛跟關切。

▲▼奧援議長許崑源墜樓亡2週年，竟讓韓國瑜、陳其邁同台現「聲」了。（圖／翻攝許采蓁FB粉絲專頁）

▲陳其邁哀悼表示，盼望在世所有許議長的兄弟姊妹以及好朋友，都能把許議長放心裡，跟他一起努力。（圖／翻攝許采蓁FB粉絲專頁）

除了韓國瑜之外，國民黨黨主席朱立倫、前立法院長王金平、中廣董事長趙少康等人也都錄製影片緬懷許崑源，而高雄市長陳其邁也同樣錄影片表達對許崑源的追憶。陳其邁說，許議長在當議員服務的時間，對所有後輩議員不分黨派照顧，是大家公認的大家長，他對選民的服務熱心，尤其把市民當成自己的兄弟姊妹更是讓人感佩。

陳其邁說，今天藉由音樂會讓懷念許議長的大家，再一次追思許議長的點點滴滴，人生有時，音樂與思念無限，盼望在世所有許議長的兄弟姊妹以及好朋友，都能把許議長放心裡，跟他一起努力。

▲▼奧援議長許崑源墜樓亡2週年，竟讓韓國瑜、陳其邁同台現「聲」了。（圖／翻攝許采蓁FB粉絲專頁）

▲許采蓁在音樂會的最後，也親自獻唱歌曲《想要跟你飛》送給爸爸。（圖／翻攝許采蓁FB粉絲專頁）

許采蓁在音樂會的最後，也親自獻唱歌曲《想要跟你飛》送給爸爸，她說，時間帶走了一個有情有義、為民所苦的好議長，但人走茶未涼，就讓這場音樂會用旋律訴說思念代替眼淚。

▲▼許崑源逝世2週年今辦追思音樂會，最佳戰友韓國瑜現「聲」力挺。（圖／翻攝自許采蓁FB粉絲專頁）

▲許崑源逝世2週年今辦追思音樂會，最佳戰友韓國瑜現「聲」力挺。（圖／翻攝自許采蓁FB粉絲專頁）

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