桃園青埔區內大園區新建公幼開工　可招收288名幼兒

▲桃園青埔區內大園區新建公幼開工。（圖／工務局提供)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園青埔特區內、位於大園區青山里致善路上的「大園區新建公共化幼兒園園舍工程」，8日舉行開工。市長鄭文燦表示，市府投入總經費約1億2,652萬元新建公共化幼兒園，建物設計展現童趣及光影特色，預計明（2023）年7月竣工，並以2023學年度開學為目標，以滿足青埔地區年輕家庭幼兒的就學需求。

鄭文燦說，這所新建公幼預定招收3個2-3歲幼兒專班，每班16人，共收48人，以及8個3-5歲班，每班30人，共收240人，總計可招收288名幼兒。青埔特區橫跨中壢及大園2個行政區，因交通及生活條件優異，人口快速成長，形成青埔生活圈。

對此，市府重新調整區里劃分，將大園區的橫峰里劃分為橫峰、青峰及青山3個里；屬於中壢區的洽溪里則劃分為洽溪、青溪2個里；另外客運園區至機場聯絡道30米大道也已完工，終點銜接航空城都市計畫道路，未來青埔生活圈將延伸至航空城計畫地區，交通更加便捷。

工務局長賴宇亭表示，本案位於桃園市大園區青山段441地號，緊鄰青埔地區，規劃興建地上3層及地下1層的建築物，總樓地板面積約2,410平方公尺。幼兒園舍包含室內活動室、多功能室內遊戲室、教保準備室、辦公室、盥洗室、儲藏空間、無障礙廁所、廚房及資源回收室等，並設置汽、機車停車位各10席；建築外觀以純潔自然的白色為主調，搭配木紋溫暖色彩風格，立面則以「七巧板」為概念設計造型鋁板，透過不同時段的光影變化，增添趣味性。

包括市議員王仙蓮、徐其萬、徐景文、游吾和、市府工務局長賴宇亭、教育局長林明裕、新工處副處長洪嘉潞、大園區公所主秘林楨坤均一同出席開工典禮。