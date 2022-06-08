　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園青埔區內大園區新建公幼開工　可招收288名幼兒

▲桃園青埔區內大園區新建公幼開工。（圖／工務局提供）

▲桃園青埔區內大園區新建公幼開工。（圖／工務局提供)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園青埔特區內、位於大園區青山里致善路上的「大園區新建公共化幼兒園園舍工程」，8日舉行開工。市長鄭文燦表示，市府投入總經費約1億2,652萬元新建公共化幼兒園，建物設計展現童趣及光影特色，預計明（2023）年7月竣工，並以2023學年度開學為目標，以滿足青埔地區年輕家庭幼兒的就學需求。

▲桃園青埔區內大園區新建公幼開工。（圖／工務局提供）

鄭文燦說，這所新建公幼預定招收3個2-3歲幼兒專班，每班16人，共收48人，以及8個3-5歲班，每班30人，共收240人，總計可招收288名幼兒。青埔特區橫跨中壢及大園2個行政區，因交通及生活條件優異，人口快速成長，形成青埔生活圈。

對此，市府重新調整區里劃分，將大園區的橫峰里劃分為橫峰、青峰及青山3個里；屬於中壢區的洽溪里則劃分為洽溪、青溪2個里；另外客運園區至機場聯絡道30米大道也已完工，終點銜接航空城都市計畫道路，未來青埔生活圈將延伸至航空城計畫地區，交通更加便捷。

▲桃園青埔區內大園區新建公幼開工。（圖／工務局提供）

工務局長賴宇亭表示，本案位於桃園市大園區青山段441地號，緊鄰青埔地區，規劃興建地上3層及地下1層的建築物，總樓地板面積約2,410平方公尺。幼兒園舍包含室內活動室、多功能室內遊戲室、教保準備室、辦公室、盥洗室、儲藏空間、無障礙廁所、廚房及資源回收室等，並設置汽、機車停車位各10席；建築外觀以純潔自然的白色為主調，搭配木紋溫暖色彩風格，立面則以「七巧板」為概念設計造型鋁板，透過不同時段的光影變化，增添趣味性。

包括市議員王仙蓮、徐其萬、徐景文、游吾和、市府工務局長賴宇亭、教育局長林明裕、新工處副處長洪嘉潞、大園區公所主秘林楨坤均一同出席開工典禮。

►理膚寶水B5神霜快囤！大打折還買一送一

ET快訊
周杰倫兒子5歲了！　超浮誇旋轉蛋糕曝光
現場畫面曝光！德「汽車恐怖衝撞人群」至少1死30傷
關懷包「送麻辣拌麵」！網批：是要喉嚨痛死嗎　台中市府道歉
妹子傳摩鐵房號　老公回「這2字」！人妻心碎
猴痘恐像新冠「通過空氣傳播」　專家曝恐怖推測
Omicron不能降級！她控「南韓死亡人數做假」：台灣一堆人
快訊／本土+80195「各縣市分佈曝光」　3縣市破萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園推動農民四大福利措施　農民職災保險投保率六都第一

桃園青埔區內大園區新建公幼開工　可招收288名幼兒

台南議會成選舉戰場　經發局長遭黑函攻擊將提吿自清

焚化再生粒料變身摩艾石像筆筒　東縣環境教育嘉年華歡迎體驗

台南安平運河出現男浮屍　警消打撈上岸幫找回家路

「台東35號御米」授權簽約　盼國內外都能享用優質好米

6月逐步邊境解封　「台灣五金工具博覽會｣10月台中登場

亞洲大學護理所台東在職專班招生　6／15截止

掃蕩非法賭博　桃警臨檢棋牌社、麻將協會

中午尋獲迷路登山客晚上幫外地遊客找車　正妹警端午節好忙

兒確診媽1天送5餐伺候　爽吃14天一解隔好沮喪

時代眼淚！畢冊經典簽名　見「勿忘我」網嘆：是回憶

黃金貴賓犬「見狗就趴下」　暖舉萌翻網：太友善了吧

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

調皮爸把冰塊放貓頭上　牠瞪水汪大眼秒結凍！

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

抗議餐餐肉粽吃到崩潰　媽點不同猛塞：吞下去！

擦撞轎車！前燈殼掀起　男彎腰徒手「使勁狂塞」

狗狗打架媽裝被咬哭泣　兩汪秒停戰：是牠先的

廂型車雙黃線迴轉搶車格！　等位駕駛傻眼...網：該檢舉

桃園推動農民四大福利措施　農民職災保險投保率六都第一

桃園青埔區內大園區新建公幼開工　可招收288名幼兒

台南議會成選舉戰場　經發局長遭黑函攻擊將提吿自清

焚化再生粒料變身摩艾石像筆筒　東縣環境教育嘉年華歡迎體驗

台南安平運河出現男浮屍　警消打撈上岸幫找回家路

「台東35號御米」授權簽約　盼國內外都能享用優質好米

6月逐步邊境解封　「台灣五金工具博覽會｣10月台中登場

亞洲大學護理所台東在職專班招生　6／15截止

掃蕩非法賭博　桃警臨檢棋牌社、麻將協會

中午尋獲迷路登山客晚上幫外地遊客找車　正妹警端午節好忙

女兒不像自己！24歲爸「與妻只相處1週」堅持驗DNA　結果悲劇了

《小丑》導演證實推出續集！　片名、瓦昆菲尼克斯讀劇本畫面曝光

葉總說明張政禹傷勢　鈦龍升一軍拚續留機會

快訊／學生總確診首破25萬！單日+7670　全台6301所園校停課

小吳玩遊戲「刻意干擾不公平」惹議！　刪片回應：私下就是這樣

獨／松機、自由廣場篩檢站落幕　王必勝：中央12站最晚週五前退場

NCC前專委喬建中火燒玉山國家公園　監院要法務部追查同行涉案律師

李芷婷宣告確診崩潰「全身爆痛」　甜曝男友Jinbo貼心舉動！

松機三合一社區篩檢站「畢業」　王必勝：北北基桃其餘站也將退場

8400億沒花在刀口上？　一張圖看防疫預算花去哪

好眼力！高雄飯店玻璃超乾淨 她驚見哈姆立克式晃動網笑翻

地方熱門新聞

彰化媽抱高燒女兒求救　林世賢親送血氧機

名醫控不當對待　彰基1545字聲明反擊

分手站哨見前女友約男！基隆首跟騷告誡

台南安平運河出現男浮屍

蘇貞昌視察台大金山分院　承諾補助

血氧機回收率暴漲500%　盧秀燕讚：台中人素質很高

挺部桃和聖保祿醫護　桃園市議員號召捐贈

男子燒廢馬達污染空品危害健康

基隆城博會B展區6/10登場　5展覽3市集2光雕看展

桃園再開25個社區接種站　擴大疫苗接種

「台灣五金工具博覽會｣10月台中登場

花蓮獎勵旅行社帶團觀光　送客第1送30萬

桃園提供防疫關懷包服務　2天領取逾萬包

正妹警端午節下午找人晚上找車　遊客好窩心

更多熱門

相關新聞

青埔週邊小學總量管制　抽中入學籤「祖上積德」

青埔週邊小學總量管制　抽中入學籤「祖上積德」

桃園市議員謝美英關心孩子的受教權益和未來，20日於市議會教育局工作報告指出，中壢過嶺及青埔近年人口增加快速。過嶺學區的中平國小、頭洲國小兩所學校，是總量管制學校，這幾年來，過嶺地區的家長為了小朋友就學問題，經常處在備戰狀態。

桃園青埔里鄰重新劃分　影響孩童受教權

桃園青埔里鄰重新劃分　影響孩童受教權

桃園青埔青禾藝術公園　牛景觀有典故

桃園青埔青禾藝術公園　牛景觀有典故

桃園青埔兒美館上樑　明年3月完工

桃園青埔兒美館上樑　明年3月完工

桃園青埔第6家銀行　土銀青埔分行開幕

桃園青埔第6家銀行　土銀青埔分行開幕

關鍵字：

桃園青埔大園區青山里新建公幼

讀者迴響

熱門新聞

孫協志深夜「突聞1噩耗」崩潰道別！

2幼女高燒不退！她無助求救...10分鐘後有人按門鈴了

郭雪芙爆穩交王子！與毛弟出遊被當「嫂子」

他「激戰10男」染猴痘！超慘下場曝光

產後求歡老公「叫出聲音」！女星慘被離婚

獨／網紅猝死王牌經紀人豪宅　相驗驚見頸部有勒痕

3歲孩子「不像老公」…像公公！人妻驗DNA驚吐：他喝多了

本土+80195「各縣市分佈曝光」

遠距女友房間滿地保險套！他送驚喜反變驚嚇

快訊／今暴增159死「再破紀錄」、本土+80195

消防還原報案給恩恩爸…是他想的主意

情侶豪宅「陽台激戰」16秒片瘋傳！女主角被逮了

特斯拉男遭爆開自動駕駛激戰人妻　本人8字回應

營養師曝蔬果「維生素C含量」排行榜

《醫師好辣》名醫遭控偷腥人妻！　「租屋築愛巢」直擊

更多

最夯影音

更多
兒確診媽1天送5餐伺候　爽吃14天一解隔好沮喪

兒確診媽1天送5餐伺候　爽吃14天一解隔好沮喪
時代眼淚！畢冊經典簽名　見「勿忘我」網嘆：是回憶

時代眼淚！畢冊經典簽名　見「勿忘我」網嘆：是回憶

黃金貴賓犬「見狗就趴下」　暖舉萌翻網：太友善了吧

黃金貴賓犬「見狗就趴下」　暖舉萌翻網：太友善了吧

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

調皮爸把冰塊放貓頭上　牠瞪水汪大眼秒結凍！

調皮爸把冰塊放貓頭上　牠瞪水汪大眼秒結凍！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面