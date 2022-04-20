桃園青埔週邊小學總量管制　議員曝：抽中入學籤「祖上積德」

▲桃園市議員謝美英關心孩子的受教權益和未來。（圖／謝美英服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員謝美英關心孩子的受教權益和未來，20日於市議會教育局工作報告指出，中壢過嶺及青埔近年人口增加快速。過嶺學區的中平國小、頭洲國小兩所學校，是總量管制學校，這幾年來，過嶺地區的家長為了小朋友就學問題，經常處在備戰狀態。

謝美英質詢教育局長，知不知道過嶺地區的家長目前發起陳情連署？家長們的訴求就是：請興建過嶺國小，讓過嶺的孩子與父母不再奔波！而住在過嶺重劃區的家庭，如果有孩子即將就讀國小，家長會覺得很徬徨，因為不知道會被分發到哪裡？抽籤結果，如果有幸抽到中平國小，能夠就近入學，大家會高興到覺得是祖上積德。如果中平國小額滿，被轉介至其他國小，家長每天接送，飽受塞車之苦。

謝美英質疑，過嶺里里內的「文小一」國小預定地始終閒置，每次詢問教育局，得到的答案都是：過嶺地區學齡人口確有增長，惟尚未達增設學校規模，本府教育局將持續關注該區域人口移入、社區發展、交通地理、就學人數、現有學校之分布及鄰近學校校舍可容納情形等，通盤考量並評估該地區是否有新設國小需求。

謝美英強調，教育局的制式回覆無法解決學童捨近求遠跋涉就學，家長苦不堪言的現況。市府評估是否興建新校，應該更積極更具體，不要左三年、右三年，苦盼不得，犧牲學童權益。以過嶺里來說，目前人口數已上萬。請問，過嶺里內的「文小一」國小預定地目前閒置，預計何時啟動設校計畫？評估過了嗎？目前評估的實際狀況請說明。

另外，謝美英也要求教育局長掛保證：青園國小師生明年可以回原校址上課。青園國小未來還有第二、第三期工程，青埔國小二期工程因為疫情延宕，校園一邊上課、一邊施工，教育局應確保師生教學及學習品質。