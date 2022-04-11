桃園青埔里鄰重新劃分學區大亂　家長痛批影響孩童受教權

▲青園國今年第三年招生，但新校舍（示意圖）要今年九月才完工。（圖／市府資料照）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園青埔高鐵特區發展快速，人口不斷增加，區內屬於大園區的橫峰里在上(3)月1日開始，劃分為橫峰、青峰及青山3個里；而屬於中壢區的洽溪里則劃分為洽溪與青溪2個里；然，徐姓家長11日指出，因里鄰重新劃分後，他原劃入青埔國小學區，卻被改劃至只能招收60名學生青園國小，導致約150名學生被迫到6-7公里外學區報名其他小學。



徐姓家長說，他入住青埔地區已經三年多了，今年桃園市政府因區內人口增加，把他住的洽溪里7鄰，變更為13鄰，而他今年將就讀小一的孩子，原學區是青埔國小，卻因此一里鄰劃分，改劃到青園國小。

同樣位於青埔高鐵特區內的青園國小，係因區內青埔國小早已爆滿，市府於2019年開始，即設立青園國小並借用青埔國中教室上課，成為有學生卻沒校舍的特例；由於青園國小目前仍借用青埔國中校舍上課，每年度只能招收兩班學生，今年即有200多名學生報名就讀，因招生名額限制，日前確認約有150小朋友不能進入青園國小就學，必須到學區外的五權或興國國小上課，讓家長為了日後接送孩子上下課，相當煩惱！

家長們痛批，因為里鄰重新劃分後，使小朋友的受教權受到嚴重影響，桃園市政府民政和教育兩局處，有相當大的疏失！而一位小朋友就已經造成一個家庭的問題，何況今天是上百個家庭，要求市府相關單位正視解決。據指出，青園國小第一期校舍工程於去年九月動工，預訂今年九月完工後，青園國小的學生就能回到自己的學校上課。