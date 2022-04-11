　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園青埔里鄰重新劃分學區大亂　家長痛批影響孩童受教權

▲桃園青埔里鄰重新劃分，影響孩童受教權

▲青園國今年第三年招生，但新校舍（示意圖）要今年九月才完工。（圖／市府資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園青埔高鐵特區發展快速，人口不斷增加，區內屬於大園區的橫峰里在上(3)月1日開始，劃分為橫峰、青峰及青山3個里；而屬於中壢區的洽溪里則劃分為洽溪與青溪2個里；然，徐姓家長11日指出，因里鄰重新劃分後，他原劃入青埔國小學區，卻被改劃至只能招收60名學生青園國小，導致約150名學生被迫到6-7公里外學區報名其他小學。

徐姓家長說，他入住青埔地區已經三年多了，今年桃園市政府因區內人口增加，把他住的洽溪里7鄰，變更為13鄰，而他今年將就讀小一的孩子，原學區是青埔國小，卻因此一里鄰劃分，改劃到青園國小。

同樣位於青埔高鐵特區內的青園國小，係因區內青埔國小早已爆滿，市府於2019年開始，即設立青園國小並借用青埔國中教室上課，成為有學生卻沒校舍的特例；由於青園國小目前仍借用青埔國中校舍上課，每年度只能招收兩班學生，今年即有200多名學生報名就讀，因招生名額限制，日前確認約有150小朋友不能進入青園國小就學，必須到學區外的五權或興國國小上課，讓家長為了日後接送孩子上下課，相當煩惱！

家長們痛批，因為里鄰重新劃分後，使小朋友的受教權受到嚴重影響，桃園市政府民政和教育兩局處，有相當大的疏失！而一位小朋友就已經造成一個家庭的問題，何況今天是上百個家庭，要求市府相關單位正視解決。據指出，青園國小第一期校舍工程於去年九月動工，預訂今年九月完工後，青園國小的學生就能回到自己的學校上課。

►想跟拐拐一樣性感，超簡單！

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
于美人曝媽祖遶境神蹟！「雲層裂成兩半」看傻了
台積電待3個月　操到「神經失調」想離職！女友竟嫌草莓
老公至今不願接受　咪妃想好肚中小孩名字：承載了媽媽願望啊
快訊／澎湖船難第4具遺體「確認為韓籍船長」　還有2人失聯
中式早餐熱量大揭密　蔥抓餅「只排第3名」
台灣南部海域3分鐘「連續3地震」　最大規模5.2、震度3級
1.3億→2641萬　新北千坪別墅慘掉價！
獨／正妹耳內有敲擊聲！乩童說卡到陰　真相是3億年生物搞鬼
唐朝仕女俑穿越重生！　邱佩琳以藝術傳承助人精神
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園青埔里鄰重新劃分學區大亂　家長痛批影響孩童受教權

只憑一張內褲照　15萬臉友立馬找到鹿港闆娘

新北率先試運行居家照護計畫　侯友宜：結合智慧守住醫療量能

術業有專攻！新北培訓樹木修剪高手　北北桃認證互通工作

「那些年這些歌」重現經典　3台語唱將齊聚空軍三重一村

新北動保處再度攜手裕民圖書館　國際寵物日認養毛寶貝送大禮

6韓籍船員遇難失蹤！澎湖發現第4具遺體　身份有待查證

他公車開到一半竟跑下車　卻獲一片讚賞

別在憾事發生後才說徹底檢討　湯蕙禎籲國防部重視軍中心輔系統

全國社區營養推廣中心成果觀摩會　南投縣2人獲獎

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

搶轎大甲媽「驚見本土劇女星」在場護白狼　PO影控警「拿槍指未成年」...網怒打臉

張惠妹揪歌迷合唱「媽媽是《五燈獎》戰友」　30年前PK緣分...她笑：謝謝讓我進入歌壇

崔泰俊娶走朴信惠「我變國民逆賊」　《第六感》話太多...劉在錫替他冠妻姓XD

第一次坐男友車顧及形象！ 交往數月腳直接放儀表板上

孫女用APP讓外公遺照動起來　回憶湧現！外婆、媽媽秒泛淚

借哺乳室被拒公審北捷站務員　批「爽當員休室」遭網狠打臉

隔486天相見！邊境開放急回家　阿金見主人歸來激動撲倒：想你

網紅用嗩吶吹奏五首經典歌　《如果可以》竟變出殯神曲！

黑柴「舌頭卡進球」狂流口水　腫成烏魚子...醫：再晚會壞死

桃園青埔里鄰重新劃分學區大亂　家長痛批影響孩童受教權

只憑一張內褲照　15萬臉友立馬找到鹿港闆娘

新北率先試運行居家照護計畫　侯友宜：結合智慧守住醫療量能

術業有專攻！新北培訓樹木修剪高手　北北桃認證互通工作

「那些年這些歌」重現經典　3台語唱將齊聚空軍三重一村

新北動保處再度攜手裕民圖書館　國際寵物日認養毛寶貝送大禮

6韓籍船員遇難失蹤！澎湖發現第4具遺體　身份有待查證

他公車開到一半竟跑下車　卻獲一片讚賞

別在憾事發生後才說徹底檢討　湯蕙禎籲國防部重視軍中心輔系統

全國社區營養推廣中心成果觀摩會　南投縣2人獲獎

5年前選秀奪冠爆紅！男偶像「被前公司凍結2.9億存款」　版權掀戰

生涯新高16助攻　杜蘭特：人們不了解我是怎樣的球員

「電動Smart」德國首發亮相！造型前衛、車格放大　續航達560公里

麻煩大了！C羅失控「拍傷」患自閉症14歲球迷　英國警方要調查

梁鉉錫又搞事！　「脫口罩看Treasure演唱會」全被拍…韓網氣炸

未納管加密幣、NFT　金管會：我們不是逃避　

烏克蘭創新詞「別再馬克宏」　諷光關切不行動

桃園青埔里鄰重新劃分學區大亂　家長痛批影響孩童受教權

于美人曝媽祖遶境神蹟！　揮旗3下「天空馬上有變化」：好玄

經長接見瑞典訪台團成員　支持台灣加入國際組織

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

地方熱門新聞

只憑一張內褲照　15萬臉友立馬神出鹿港闆娘

他公車開到一半竟跑下車卻獲讚賞

北港農工生與確診足跡重疊　明停課

媽祖起駕　地瓜球雪乳闆娘怨「人潮明顯少」

「雲林健美代表隊」選拔賽登場

雲林二崙西瓜災損　達救助標準

2022桃園馬祖擺暝文化祭　曹爾元出席

澎湖發現第4具韓船員遺體　身份待查

羅智強出發了　體驗桃園通勤族感受　

遊客心肌梗塞昏迷　飯店副理AED+CPR搶命

女童走失大哭　警安撫「看貓咪」帶回派出所

澎湖垃圾車火警　駕駛機警滅火

地虎堂主吳金虎　栽贓勞力士被偷

霧峰奧山生態豐富　前員籲重視觀光建設

更多熱門

相關新聞

桃園青埔青禾藝術公園　牛景觀有典故

桃園青埔青禾藝術公園　牛景觀有典故

這個埤塘公園為何這麼多牛？桃園市長鄭文燦3日出席位於青埔公2公園的「桃園大圳5-5號池綠美化景觀工程暨裝置藝術」開工典禮表示，5-5號池原舊名「赤牛稠」。因此，未來公園入口處設置童趣吉祥物「赤牛牛」，園內還有座牛造型的溜滑梯，以及380公尺景觀步道等設施，今年7月完工後將命名為「青禾藝術公園」。

桃園青埔兒美館上樑　明年3月完工

桃園青埔兒美館上樑　明年3月完工

桃園青埔第6家銀行　土銀青埔分行開幕

桃園青埔第6家銀行　土銀青埔分行開幕

通膨拉警報凱田樂慕教您財富保值

通膨拉警報凱田樂慕教您財富保值

桃園青埔公托不足　市議員爭取增設

桃園青埔公托不足　市議員爭取增設

關鍵字：

桃園青埔里鄰重新劃分孩童受教權青園國小

讀者迴響

熱門新聞

身分證拿出來！對中6數字免費住飯店

滿月女嬰突冒紅疹發燒險死　爸媽泡奶時太大意

狂吐20次！2歲弟肚見「10恐怖白點」穿破腸　媽驚呆

總病例數破600創新高！本土狂燒+439

網爆「武漢全市核酸中」深夜照曝光

直擊Lulu「當眾下跪道歉」張小燕

小巨蛋里長下跪　Google剩1.2顆星

本土+431！3症狀持續3天以上　醫：最好快篩

肛門掉「扭曲白蟲」狂蠕！女大生崩潰：連吃5天生菜

趕迎大甲媽鑾轎！騎士迴轉遭好友撞斃

5個月女嬰被家犬咬死　媽：所有狗都危險

童遭三秒膠噴眼！媽救援舉動害慘他

龜山島航道突竄「2顆人頭」　賞鯨船急迴避

快訊／新北最新足跡　麥當勞、火鍋店、KTV、健身房

是感冒or確診了？醫1張圖秒懂「關鍵差異」

更多

最夯影音

更多
家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家
搶轎大甲媽「驚見本土劇女星」在場護白狼　PO影控警「拿槍指未成年」...網怒打臉

搶轎大甲媽「驚見本土劇女星」在場護白狼　PO影控警「拿槍指未成年」...網怒打臉

張惠妹揪歌迷合唱「媽媽是《五燈獎》戰友」　30年前PK緣分...她笑：謝謝讓我進入歌壇

張惠妹揪歌迷合唱「媽媽是《五燈獎》戰友」　30年前PK緣分...她笑：謝謝讓我進入歌壇

崔泰俊娶走朴信惠「我變國民逆賊」　《第六感》話太多...劉在錫替他冠妻姓XD

崔泰俊娶走朴信惠「我變國民逆賊」　《第六感》話太多...劉在錫替他冠妻姓XD

第一次坐男友車顧及形象！ 交往數月腳直接放儀表板上

第一次坐男友車顧及形象！ 交往數月腳直接放儀表板上

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面