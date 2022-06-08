幕後／朱立倫會晤白宮官員「地點藏玄機」　知情人士驚：被降級！

▲國民黨主席朱立倫訪問美國。（資料照／國民黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

趕在2022地方大選前，國民黨主席朱立倫展開10天的訪美行程，昨（7日）在美國在台協會華盛頓總部（AIT／W）會晤拜登政府官員。不過，一名熟悉外交事務的知情人士直指，相比朱立倫在2015年、2019年赴美時，進入白宮會晤政府官員，此次卻是在美國在台協會碰面，規格明顯被「降級」，顯示美方似乎有點「矮化」國民黨。

朱立倫昨天在美國在台協會華盛頓總部停留45分鐘，與白宮官員會晤，就安全、國防、能源，與後備和兵役等議題交換意見。朱立倫會後表示，確實感受得到美方對安全議題的關切。

不過，知情人士直指，此次朱立倫以國民黨主席身份訪美，卻沒有進入白宮，而是在美國在台協會華盛頓總部與白宮官員會晤，相較過去蔡英文、朱立倫訪美時，都是在白宮與美官員見面，白宮是有其象徵意義的，朱立倫此次規格明顯被「降級」，看得出來美方似乎有點「矮化」國民黨。

回顧過去，2015年6月總統蔡英文以「總統參選人」身份赴美訪問，不僅在國務院與時任副國務卿布林（AntonyBlinken）會面，創下中華民國總統參選人最高規格的接待，隨後還赴白宮與國安會人士會晤，成為有史以來第一位進入白宮的總統參選人；同年11月，朱立倫也以「總統候選人」身份訪美，當時密集拜會美國白宮國安會、國務院、國防部、貿易代表署等機關，並與布林肯等人會晤，成為首位進入白宮國民黨主席，且規格不低於蔡英文。

▲2015年蔡英文訪美。（資料照／蔡英文訪美媒體團提供）

2020總統大選選戰期間，2019年8月朱立倫以「國民黨前主席」身份赴美訪問，當時同樣獲邀進入白宮拜會國安會官員，並前往智庫與重量級涉台學者與政界人士交換意見，當時他更向美方表達國民黨親美立場，直言「不再讓華府只聽到民進黨單方面聲音」等語。

此外，被視為角逐2024總統潛在人選的桃園市長鄭文燦，2019年3月率市府團隊赴美國考察時，也進入白宮會晤政府官員，當時他還在臉書放上在前美國國務卿赫爾（Cordell Hull）畫像前的照片，打趣說「白宮原來這麼大」，引發網路熱議；同被視為總統候選人人選之一的副總統賴清德，則是在2020年當選後，以「副總統當選人」身份赴美，他前往白宮國安會與美國官員會談，寫下台美斷交以來拜會白宮國安會最高層級紀錄。