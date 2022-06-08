陳時中說詞反覆　防疫專家：「火化之亂」完全源自於選舉考量

▲國民黨召開「陳時中報確診忽高忽低、民眾該如何保護自己？」記者會。（圖／國民黨提供）

記者徐政璿／台北報導

新冠確診者死亡後24小時內火化爭議不斷，陳時中說法大轉彎，聲稱「只是沒有明寫」。中華民國防疫學會理事長王任賢表示，「火化之亂」完全源自於選舉考量，在傳染病防治法修法之後，就規定第一類及第五類傳染病皆需在24小時內火化，比照這樣的做法從過去到現在皆沒有問題產生。

國民黨今（8）日召開「陳時中報確診忽高忽低、民眾該如何保護自己？」記者會，國民黨副秘書長王育敏、醫療委員會蔡明忠主委、中華民國防疫學會王任賢理事長、沈采穎藥師、組發會社會部水雲翔主任出席。

王育敏質疑，總統府竟然變成假消息的散佈中心，總統蔡英文在個人臉書上竟然將兒童的自然染疫人數加入疫苗覆蓋率的計算，稱現在的兒童疫苗覆蓋率達74.2%，創了全球先例，後來又自創名詞，改稱「兒童疫苗社區涵蓋率」，還拉著蘇貞昌、陳時中一起「硬凹」。

王育敏表示，「火化之亂」還在持續，陳時中說詞反反覆覆，原本秀出公文聲稱從未要求24小時火化，如今又改口24小時內火化也沒錯，說法一變再變，讓地方政府、殯葬業者全部亂成一團，這就是指揮中心失能、指揮官失職的結果，希望指揮中心應該要具體改善，不要把防疫當選戰。

王任賢表示，「火化之亂」完全源自於選舉考量，在傳染病防治法修法之後，就規定第一類及第五類傳染病皆需在24小時內火化，比照這樣的做法從過去到現在皆沒有問題產生，但是現在卻由於指揮中心規定入院陪病都要做PCR篩檢，許多家屬因而錯過見親人最後一次的機會，才是問題癥結。

王任賢也指出，「長新冠」會在染疫後3至6個月內持續有症狀，並不是隔離7天就可以痊癒，需要持續照顧，政府應該要對這些未來的潛在問題成立關懷團隊。

他接著表示，自然感染是達成群體免疫的其中一個選項，但從個人而言可能有二次染疫的風險，更別說還有「長新冠」的可能，政府應該要把染疫對個人的危害說清楚，而非為了群體免疫傷害個人，否則就是國家對不起人民。



蔡明忠則認為，判斷疫情是否趨緩，絕對不能只看染疫數字，因為這之中存在很多未察覺的黑數，而台灣的死亡率非常高，很難斷言現在的疫情發展已經趨緩。另外，包括長照以及安養護理機構的老人照護與死亡風險；外籍移工的群聚與感染危機；企業中員工感染如何分流管控，維持經營運作等等，這些課題都十分迫切，政府不能迴避，應該謹慎思考解決之道。

沈采穎提及，過去便不斷呼籲政府要對快篩試劑的敏感度、Ct值等條件做規範，但遺憾到目前都沒有相關規劃；另外，發放快篩的制度也沒有滾動式調整，使許多藥局累積一堆庫存，根本放不下，呼籲政府不要再分單雙號的方式分流領取，這只會讓人民疲於奔命，也會讓需要的人領不到。

此外，沈采穎也再次疾呼政府應該盤點「清冠一號」庫存，向外界說明產量及供給量，現在政府尚未禁止其出口，許多人民都去中藥店買草藥，品質安全是否受到檢驗完全是未知數，現在應該思考「確診即給藥」並且讓各個診所都能領取藥物，才是妥適解方。