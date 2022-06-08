朱立倫談九二共識「沒有共識的共識」　羅致政樂見：兩岸沒有共識

▲民進黨立法院黨團召開「新北市府演很大，還原真相一場戲？！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

國民黨主席朱立倫日前表示，九二共識是沒有共識的共識，是創造性模糊，在沒有更好的方案以前，還是用這樣的方式持續交流，民進黨立委羅致政表示，樂見朱立倫淡化、不挺、拿掉九二共識，但是他要如何對黨內交代、帶領國民黨走向台灣社會普遍的看法，這是他自己的考驗。

朱立倫6日在華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）發表「台灣未來方向」演說時表示，九二共識是兩方的建設性、創造性模糊，是「沒有共識的共識」（Non-Consensus Consensus），國民黨期望擱置衝突、向前邁進。

民進黨立法院黨團8日上午召開「新北市府演很大，還原真相一場戲？！」記者會，民進黨團書記長陳歐珀表示，國民黨在不同的地點有不同的認知，「在中國他們說一個中國的共識，到美國強調他們親美」。

陳歐珀質疑，國民黨的立場搖擺之大，歷經好幾任黨主席，一直到現在都是搖擺不斷，「國民黨到底真正的主張是什麼，國家方向應該怎麼走，這點請他們說清楚，國人才能夠了解」。

羅致政則說，自己全程聽完朱立倫的那場演講，他要先解釋當天的背景，朱立倫在演講裡面，從頭到尾沒有提到九二共識，是在現場的智庫人士提問之下，當下才回應什麼叫九二共識，「就是沒有共識的共識」。

羅致政說明，民進黨團樂見國民黨淡化、不挺、拿掉九二共識，因為兩岸之間的確沒有共識，不論是回到前總統陳水扁過去的說法，或者民進黨長久以來的主張，「九二年並沒有共識存在」，民進黨團樂於看到朱立倫慢慢地淡化九二共識的立場，甚至想要拿掉九二共識的主張。

不過，羅致政也說，朱立倫有沒有辦法對黨內交代，或者帶領國民黨走向相對台灣社會普遍的看法，這是他自己的考驗，「但是總體來講，我們樂於看見他拿掉、淡化九二共識在處理兩岸關係」。