南投+1705！日薪7500找無照服員　衛生局籲非必要勿到院看診

▲中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數1705例。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數1705例，截至6月7日累計確診人數2萬8608例，居家隔離人數4838例，今日已解除隔離1288例，居家照護人數7276例，各鄉鎮確診人數即時訊息詳https://reurl.cc/2ZWkKO。

確診人數迭創新高、急診掛號增多，加上醫護人力吃緊，病床壓力漸增；縣府衛生局長陳南松表示，；因應病患需求，南投醫院、竹山秀傳、中榮埔里分院醫院等醫療機構都增加病床，但照護人力不足，需透過珍惜療資源等方式減輕壓力。

因中部染疫進入高峰期、重症患者轉院台中等地愈見困難，南投縣衛生局指出，全縣新冠肺炎各式專責病床有200多床，隨確診人數增加、中重度病患需要住院，衛生局展開「區域聯防」，病患有轉院需求者先就近轉診到鄰近醫院，如病床滿載或急性重症病患，才考慮轉送外縣市醫學中心；最近除有南投醫院將疑似腦炎的確診嬰兒送往台中，草屯佑民8床也滿床、協調轉床到南投醫院，竹山秀傳醫院滿床也轉床到埔里基督教醫院。

▲中部疫情邁進高峰期，各家醫院專責床位、照護人力皆缺。（圖／資料照片，衛福部南投醫院提供）

衛生局表示，隨病毒擴散，新冠肺炎中重症專責病床壓力驟增，連醫護人員紛傳確診，即使目前仍有65個床位，但照護人力嚴重不足，衛生局已協調各家醫院調度可用人力、增加床位，如竹山秀傳專責病房計畫從26床增至32床，南投醫院上週從48床增至70床，其中加護病床從1床增至5床，埔榮16床增至26床。

衛生局透露，更麻煩的是依衛福部7日函示，專責病房照護輔佐人員，每人每班發給5000元津貼，但醫院端反映因染疫風險，以一天7500元招聘專責病床照顧服務員，仍請不到人，機構老人住院要找看護更是麻煩，照護大鬧人力荒。

衛生局呼籲民眾珍惜醫療資源，非急迫性的醫療建議暫時不要到醫院，以免增加醫護人員負擔；慢性病患就醫則儘量透過視訊診療，到醫院門診只會增加染疫風險，確診者務必把握投藥期，減少中重症發生，就可以減少病床壓力。