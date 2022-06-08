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桃園+8039疫情已收斂　鄭文燦：11.92億元紓困振興計畫進行中

▲桃園市長鄭文燦8日主持市府疫情記者會時表示，今日新增8039例本土確診個案比昨天略增，但整體疫情是往收斂方向進行。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦8日主持市府疫情記者會時表示，今日新增8039例本土確診個案比昨天略增，但整體疫情是往收斂方向進行。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市8日新增8039例本土確診個案，市長鄭文燦主持疫情記者會時表示，增加個案數是因連續假期導致確診個案才稍微上升，但整體疫情是往收斂方向進行；因疫情逐漸趨緩，市府針對各行業紓困計畫同步進行中，市議會已通過鄭文燦提及5至7月的紓困振興計畫，市政會議通過桃園市紓困振興計畫，總經費超過11億9,200萬元也在進行中。

鄭文燦指出，桃園市確診個案累計至今有33萬7520例，2年半時間盛行率為14.8%，盤點市內醫療量能ICU病床有46床，目前還有空床5床，專責病床有1346床已使用524床，使用率為38.9%。確診者目前採取居家照護、使用線上診療已達95%，快篩陽使用經醫師判定為確診者也發揮很大的作用。

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鄭文燦提及學校疫苗措施方面，5月26日起BNT疫苗入校集中接種專案，截至7日為止已有25校共2萬3086名學生完成接種，另有48校會在本月10日前完成，另有22校因配合第2、3劑要間隔150天，則會在本月22日前完成接種；另外教育局將再加發14萬劑快篩，教育局自行採購49萬4千劑鼻腔快篩、22萬6千劑唾液快篩，總計72萬劑快篩，考量中央已針對國小、國、高中學生每人發放4劑快篩，唯獨學校教職員工沒有，市府決定加碼發給國小、國、高中教職員工共3萬人，每人4劑鼻腔快篩。補教人員與幼兒園教職員工先前已發過2劑，這次將再加發2劑，總計加發14萬劑快篩。

鄭文燦也針對5至7月的紓困振興計畫提出說明，市政會議已通過桃園市百工百業紓困計畫，總經費超過11億9,200萬元，計畫包括5大措施、24個方案，第1期將投入1.63億元，範圍則涵蓋經發、財政、社會、農業、文化、交通、勞動、地稅、教育、原民、環保、觀旅、資科局與桃捷公司等局處。

鄭文燦說，桃市傳統公有零售市場5至7月份使用費將減收50%，降低疫情對傳統市場影響；7大展演場館場地使用費全額減免；教育局食農教育，每輛遊覽車可補助1萬5,000元，預計9月可恢復；公車司機人才流失嚴重，市府規畫補助方案，每名駕駛可領到6,000元補助；電動機車Easy購方案延長至12月31日等等，可讓百業有感，紓困振興計畫市府已在進行中。

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