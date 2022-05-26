渣妻背著魚販尪連劈4男　談嘿咻價瞎扯「買賣螃蟹」

▲魚販妻子偷吃4男，談性交易價格還辯稱是買賣螃蟹。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃資真／台南報導

台南一名人妻小芬（化名）背著魚販尪連劈4男，對話紀錄中還跟其中2人提及性交易價碼，人夫氣得舉證提告要求渣妻賠償60萬元，小芬辯稱雙方談的是「買賣螃蟹」價格。台南地院判小芬已侵害到丈夫之配偶權，須賠償15萬元。

人夫表示，兩人已在去年8月經法院調解離婚，但小芬卻在婚姻尚存續期間，連續與4名男子調情，並提出對話紀錄為證。小芬則反駁，對話僅是早安問候，也沒有談論性交易價格，兩人只是在洽商買賣螃蟹。

法院查看對話紀錄，1號男子阿榮向小芬說「因為妳有老公，我怕被抓包」、「所以妳要選早上約會還是晚上」、「妳老公會抓到嗎？」，顯見阿榮擔心兩人曖昧關係被逮，而非小芬所稱的早安問候。

2號男子阿德則向小芬說「做愛妳想要多少錢」，小芬回2000，阿德還殺價到1500，希望這幾天就可以撥空見面；3號男子阿祥問「約砲也要給錢喔」，小芬回應要，同樣是2000元價格。法院認為一看就能清楚明白是在洽談性交易價格。

4號男子阿豪會與小芬以老公、老婆互稱，小芬還會傳送自攝的裸身影像，並說「我也要你的」，可見有逾越普通朋友之關係。台南地方法院認定小芬已侵害配偶權，判賠丈夫15萬元。