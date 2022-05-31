人夫車震小三嗨喊「有年紀不能一直射」　正宮崩潰求償百萬

▲陳姓男子與小三大玩車震，忘情喊「有年紀不能一直射」，妻子崩潰對老公與小三求償100萬。（示意圖／翻攝自pixabay）



記者蔡怡萍／新北報導

一名阮姓人妻控告陳姓老公與小三大搞車震，過程還被行車紀錄器錄下，不僅激情喊「有年紀不能一直射」、「你期待那麼多天」、「被你X真的是好爽」，小三還手寫情書傾訴愛意，人妻氣憤對兩人求償100萬，新北地院民事判決近日出爐，判陳男與小三連帶賠償給妻子18萬元，仍可上訴。

人妻去（110）年怒控她與陳姓老公，自民國69年3月結婚至今，但如今竟背著她在外與小三甜蜜交往，2人不但經常攜手同遊，還被發現在共有的汽車上激烈「車震」，老公甜喊「跟我漂亮老婆做」，還自稱「有年紀不能一直射精」，「右邊那邊有個空地，我們停在那邊戳幾下」、「只要妳不離不棄還在，我所有都是妳的」，小三也熱烈回應「老公好棒、我喜歡被你X」，淫聲浪語全被行車紀錄器錄下。

人妻發現後飽受打擊，結縭41年的老伴竟背棄自己，且發現小三也是有家室的身分，與老公「雙劈」偷吃，於是向法院提告2人求償100萬元。

而陳姓老公則辯稱，與阮妻的婚姻早已有破綻，妻子又屢次拒絕溝通、處處質疑他外遇，但都只是妻子單方面臆測，又刻意在子女面前營造他棄家庭不顧的形象，但是長期以來都努力工作、一手扛起家中經濟，是妻子多疑且不顧感情；並對於證據表示，只能證明與女子有調情，不能證明有侵害配偶權的事實。

新北地院審後認為，雙方都有配偶的狀況下，行車紀錄器對話明顯逾越友人間交往分際，足認影響配偶身分法益，造成配偶內心痛苦，認為2人共同侵害阮女配偶權，但審酌經濟、背景等，認為連帶賠償18萬元較為適當，仍可上訴。