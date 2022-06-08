不斷更新／雲嘉也跟進！7縣市恢復實體上課　全台措施一次看

▲全國遠距教學一覽。（圖／資料照）

記者林冠吟／整理報導

儘管本土疫情持續嚴峻，不過指揮中心也在5月起陸續開放幼童施打疫苗，提升幼童免疫力，降低重症威脅，包括台北市、金門縣與基隆市等3縣市在上周宣布高中以下學生，已打完疫苗就可恢復實體上課或部分恢復實體上課，18縣市仍維持遠距教學。不過，台東縣府7日率先表示，因縣內5至11歲兒童疫苗接種已達6成、社區涵蓋率達75.5%，而國高中生接種第二劑疫苗意願更高達92.68%，決定高中以下學童將在6月13日起恢復實體上課。以下是《東森新媒體ETtoday》為您整理全台校園現況。

【恢復實體上課縣市】：台北市、基隆市、雲林縣、嘉義市、花蓮縣、台東縣、金門縣（國中生恢復實體上課；國小生遠距延長至6月10日）

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【研議中】：桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、南投縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、彰化縣（10日決定）、澎湖縣

【交由各級學校自行評估】：新北市

【尚未公布】：嘉義縣、連江縣

台北市【6日 已 恢復實體上課 】

新北市【仍維持交由各級學校自行評估】



基隆市【高中以下6月13日恢復實體上課】

桃園市【持續遠距教學或是恢復實體上課與否將在 9日討論後公布 】

新竹縣【研議中】

新竹市【研議中】

苗栗縣【持續遠距教學或是恢復實體上課與否將在 9日討論後公布 】

台中市【持續遠距教學或是恢復實體上課與否將在 9日討論後公布 】

南投縣【研議中】

彰化縣【持續遠距教學或是恢復實體上課與否將在 10日討論後公布 】

雲林縣【高中以下6月13日起恢復實體上課】

雲林縣政府表示，考量本縣5至11歲兒童疫苗接種率已達82.5%；國高中多數學生也已完成二劑疫苗施打，另學校自下週開始將陸續辦理期末考、畢業典禮等重要活動，為利學校課程活動的安排，本縣高中以下學校及幼兒園自下週一(6/13)起恢復實體課程，如果學生家長基於防疫目的有特殊考量，可為其子女請防疫假，不納入學生個人出缺席紀錄。

嘉義縣【尚未公布】

嘉義市【高中以下6月13日起恢復實體上課】

嘉義市國高中、國小與幼兒園（含附幼）於6月13日恢復實體課程，恢復實體課程前，將進行全市校園清消作業，

台南市【持續遠距教學或是恢復實體上課與否將在 9日討論後公布 】

高雄市【持續遠距教學或是恢復實體上課與否將在 9日討論後公布 】

屏東縣【研議中】

宜蘭縣【研議中】

花蓮縣【高中以下6月9日起恢復實體上課】

台東縣【高中以下6月13日起恢復實體上課】

金門縣【國小遠距教學是否要再延長仍待研議， 國中生已恢復實體上課 】

澎湖縣【研議中】

連江縣【尚未公布】