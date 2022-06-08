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花20元停車25分...基隆幸運兒中千萬發票　還有人買紅茶中100萬

▲基隆樂建停車場花20元停車幸運中千萬　全家買紅茶也中100萬。（圖／財政部北區國稅局基隆分局提供）

▲基隆樂建停車場花20元停車幸運中千萬。（圖／財政部北區國稅局基隆分局提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

111年3-4月期統一發票開獎，其中一組特別獎1000萬元的發票，落在基隆市安樂區樂一路的樂建停車場，財政部北區國稅局基隆分局表示，這位幸運得主在4月24日至該停車場停車25分鐘繳費20元，就幸運抱走千萬大獎；另1位幸運兒於3月19日在基隆市安樂區基金一路的全家便利商店，購買茶裏王英式紅茶20元紅利折抵5元，只花15元且使用全家會員儲存雲端發票，幸運中了雲端發票專屬100萬元獎。

111年3月、4月統一發票中獎號碼已在5月25日開出，特別獎（新台幣1000萬元）獎號為32220402；特獎（200萬元）99194290；頭獎（20萬元）3組分別為16525386、28467179、27854976。

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國稅局基隆分局表示，在基隆市消費民眾，請快找找手邊的統一發票，你可能就是那1位1000萬元中獎幸運兒，另1位使用全家便利商店會員儲存雲端發票的幸運民眾，該會員店家會主動通知中獎訊息。提醒民眾，該期中獎發票領獎期間自111年6月6日至9月5日止，請及時兌領獎金，不要讓財神爺從身邊溜走。

▲基隆樂建停車場花20元停車幸運中千萬　全家買紅茶也中100萬。（圖／財政部北區國稅局基隆分局提供）

▲全家便利商店購買茶裏王英式紅茶花15元，幸運中雲端發票專屬100萬元獎。

國稅局基隆分局呼籲，民眾購物要記得索取統一發票，並多使用載具儲存雲端發票，可享有一般紙本統一發票獎及雲端發票專屬獎雙重對獎機會，下載使用財政部統一發票兌獎APP，不僅不用擔心發票遺失或毀損，還可進行發票管理及掌握消費資訊，且財政部統一發票兌獎APP於開獎日後，會自動幫您對獎。

國稅局基隆分局表示，中獎民眾若開獎前已在電子發票整合服務平台設定中獎獎金自動匯款至指定金融機構存款帳戶，雲端發票之中獎獎金將自動匯入該指定帳戶，可省去親自到代發獎金單位領獎時間及千分之4的印花稅。

國稅局基隆分局說，若未設定獎金自動匯款者（會員載具需於開獎前完成歸戶），也可於領獎前不要列印出電子發票證明聯，透過財政部統一發票兌獎APP兌領獎金，及可免繳印花稅，還可以24小時隨時隨地兌領到中獎獎金。歡迎民眾下載使用。如有任何疑問歡迎電話洽詢電話：02-2433-1900，或國稅局免費服務電話：0800-000-321，將有專人服務。

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