曾連1片口罩都買不起　基中唐于田引周杰倫「稻香」謝捐款

記者郭世賢／基隆報導

國立基隆高中弱勢學生唐于田，家境清寒，他將所有存的獎助學金，拿來支應父親醫藥費與喪葬後事，如今他考上六所國立大學，經媒體報導後，愛心湧入學校。7日晚間唐于田在學校臉書貼文表示，感謝許多人幫助他，請不用再捐款給他了，我OK啦！他引用周杰倫的歌《稻香》，歌詞裡有一句「珍惜一切，就算沒有擁有」，如今他擁有許多人的鼓勵，他會更珍惜一切。

▲國立基隆高中弱勢學生唐于田，他將所有存的獎助學金，拿來支應父親醫藥費與喪葬後事。（圖／記者郭世賢翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

國立基隆高中弱勢學生唐于田，曾經全校集合時，只有他沒有口罩，因為他沒有錢買口罩；他曾經營養不良，因為他一天只吃一個便當；他沒有錢叫瓦斯，洗了3個月的冷水澡；學測前的時間，全部陪伴在加護病房的父親，他將所有存的獎助學金，拿來支應父親醫藥費與喪葬後事。

唐于田是基隆高中數理實驗班的學生，從小沒有母親，與父親相依為命生活。辦完父親後事結束後，他積極準備大學面試，最終考取國立東華大學、國立屏東大學、國立臺東大學、國立嘉義大學、國立聯合大學與國立勤益科技大學，六所國立大學，最後他選擇就讀國立嘉義大學。

▲國立基隆高中學生唐于田，如今他考上六所國立大學。（圖／國立基隆高中提供）

唐于田說，感謝許多人願意幫助他，讓他相當受寵若驚！感謝大家的捐款，他實在是不需要那麼多，校內老師、家長與基中校友們的捐款，已經夠他負擔大學的學費了，他相當知足與感恩！請不用擔心他，不用再捐款給他！我OK啦！

唐于田表示，他相當感恩，讓他感受到社會的溫暖，他有學校師長與家長還有許多校友的照顧，已感覺相當足夠了，社會上一定還有許多比他更需要幫助的人，而且他也希望能夠靠他自己，自立自強地持續努力著，他已經受到大家很多幫助了，我真的OK的啦，請大家放心。

▲國立基隆高中校長鍾定先（左）說他真的是很貼心、知足感恩的小孩。（圖／記者郭世賢翻攝）

他說，基中師長教導他飲水思源，他分享他的故事，是希望基中的學弟妹能夠珍惜目前擁有的一切，因為這是他目前唯一能夠回饋基中的方式，希望日後也能盡自己微小的力量，來幫助許多需要幫忙的人，回報大家的恩情。

唐于田分享一首周杰倫的歌《稻香》歌詞裡有一句「珍惜一切，就算沒有擁有」，如今他擁有許多人的鼓勵，會更珍惜一切！感謝基中，感謝大家！

國立基隆高中校長鍾定先表示，我們相信這樣的歷練，會讓他未來成為社會有用的人，有了大家的幫忙，最重要是教導學生能自立自強，靠自己努力，他真的是很貼心、知足感恩的小孩。

▲國立基隆高中學生唐于田，他選擇就讀國立嘉義大學。（圖／國立基隆高中提供）

【更多新聞】

獎學金全花在父醫藥喪葬沒錢買口罩 單親兒考上6所國立大學

無照男撞砂石車釀5傷！1歲兒隔年溢奶嗆死 妻怒提告

床底遺物藏千顆子彈！死者身分曝光 為港警總隊聘雇司機

快訊／整理親友遺物 打開床底紙箱...赫見千餘發子彈

基隆父女家中雙亡！爸爸先病死 身障女「無人顧」伴屍多天也喪命