　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

曾連1片口罩都買不起　基中唐于田引周杰倫「稻香」謝捐款

記者郭世賢／基隆報導

國立基隆高中弱勢學生唐于田，家境清寒，他將所有存的獎助學金，拿來支應父親醫藥費與喪葬後事，如今他考上六所國立大學，經媒體報導後，愛心湧入學校。7日晚間唐于田在學校臉書貼文表示，感謝許多人幫助他，請不用再捐款給他了，我OK啦！他引用周杰倫的歌《稻香》，歌詞裡有一句「珍惜一切，就算沒有擁有」，如今他擁有許多人的鼓勵，他會更珍惜一切。

▲基中單親學生引周杰倫《稻香》感謝 已足夠了不用再捐「我OK啦」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲國立基隆高中弱勢學生唐于田，他將所有存的獎助學金，拿來支應父親醫藥費與喪葬後事。（圖／記者郭世賢翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

國立基隆高中弱勢學生唐于田，曾經全校集合時，只有他沒有口罩，因為他沒有錢買口罩；他曾經營養不良，因為他一天只吃一個便當；他沒有錢叫瓦斯，洗了3個月的冷水澡；學測前的時間，全部陪伴在加護病房的父親，他將所有存的獎助學金，拿來支應父親醫藥費與喪葬後事。

唐于田是基隆高中數理實驗班的學生，從小沒有母親，與父親相依為命生活。辦完父親後事結束後，他積極準備大學面試，最終考取國立東華大學、國立屏東大學、國立臺東大學、國立嘉義大學、國立聯合大學與國立勤益科技大學，六所國立大學，最後他選擇就讀國立嘉義大學。

▲父親住加護病房...獎學金全花在醫藥費　他考上6所國立大學。（圖／國立基隆高中提供）

▲國立基隆高中學生唐于田，如今他考上六所國立大學。（圖／國立基隆高中提供）

唐于田說，感謝許多人願意幫助他，讓他相當受寵若驚！感謝大家的捐款，他實在是不需要那麼多，校內老師、家長與基中校友們的捐款，已經夠他負擔大學的學費了，他相當知足與感恩！請不用擔心他，不用再捐款給他！我OK啦！

唐于田表示，他相當感恩，讓他感受到社會的溫暖，他有學校師長與家長還有許多校友的照顧，已感覺相當足夠了，社會上一定還有許多比他更需要幫助的人，而且他也希望能夠靠他自己，自立自強地持續努力著，他已經受到大家很多幫助了，我真的OK的啦，請大家放心。

▲基中單親學生引周杰倫《稻香》感謝 已足夠了不用再捐「我OK啦」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲國立基隆高中校長鍾定先（左）說他真的是很貼心、知足感恩的小孩。（圖／記者郭世賢翻攝）

他說，基中師長教導他飲水思源，他分享他的故事，是希望基中的學弟妹能夠珍惜目前擁有的一切，因為這是他目前唯一能夠回饋基中的方式，希望日後也能盡自己微小的力量，來幫助許多需要幫忙的人，回報大家的恩情。

唐于田分享一首周杰倫的歌《稻香》歌詞裡有一句「珍惜一切，就算沒有擁有」，如今他擁有許多人的鼓勵，會更珍惜一切！感謝基中，感謝大家！

國立基隆高中校長鍾定先表示，我們相信這樣的歷練，會讓他未來成為社會有用的人，有了大家的幫忙，最重要是教導學生能自立自強，靠自己努力，他真的是很貼心、知足感恩的小孩。

▲父親住加護病房...獎學金全花在醫藥費　他考上6所國立大學。（圖／國立基隆高中提供）

▲國立基隆高中學生唐于田，他選擇就讀國立嘉義大學。（圖／國立基隆高中提供）

【更多新聞】

獎學金全花在父醫藥喪葬沒錢買口罩　單親兒考上6所國立大學

無照男撞砂石車釀5傷！1歲兒隔年溢奶嗆死　妻怒提告

床底遺物藏千顆子彈！死者身分曝光　為港警總隊聘雇司機

快訊／整理親友遺物　打開床底紙箱...赫見千餘發子彈

基隆父女家中雙亡！爸爸先病死　身障女「無人顧」伴屍多天也喪命

►墾丁住兩晚破盤價！夏日必去手刀快搶

ET快訊
遭控偷腥人妻　《醫師好辣》名醫回應了
台灣最後公娼　桃園「天天樂」熄燈
《醫師好辣》名醫遭控偷腥人妻　愛巢直擊！離綠帽夫家不到2分鐘
新北消防遭控「演出報案當天」給恩恩爸看　他揭聲明2字等於證實
16縣市大雨！今晨18℃好涼下到周末　滯留鋒遠離時間曝
1922花143分鐘才轉送！恩恩爸凌晨還原處置過程：無法接受

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

曾連1片口罩都買不起　基中唐于田引周杰倫「稻香」謝捐款

2兒確診血氧過低　救護車要等1小時！爸攔警車開道奔醫院

遭疑蓋牌死亡數　專家力挺陳時中「死因判斷歸類真的難」

「擦手紙」比烘手機更好除菌　台大醫曝原因

何時跌破千例　沈政男揭關鍵2字：到年底都不可能

三星彩罕見開出「222」　台彩倒賠

24小時內火化確診亡者沒SOP　專家給解方：別再抱著清零思維

16縣市大雨！今晨18℃好涼下到周末　滯留鋒遠離時間曝

台灣最後公娼　桃園「天天樂」熄燈

2023年請假攻略！史上最長春節「請4天放16天」　3連假延長變9天

兒確診媽1天送5餐伺候　爽吃14天一解隔好沮喪

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

抗議餐餐肉粽吃到崩潰　媽點不同猛塞：吞下去！

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

黃金貴賓犬「見狗就趴下」　暖舉萌翻網：太友善了吧

調皮爸把冰塊放貓頭上　牠瞪水汪大眼秒結凍！

狗狗打架媽裝被咬哭泣　兩汪秒停戰：是牠先的

擦撞轎車！前燈殼掀起　男彎腰徒手「使勁狂塞」

納豆「只剩片段記憶」嘆：我很弱　依依曝復健過程「大家一起加油」

廂型車雙黃線迴轉搶車格！　等位駕駛傻眼...網：該檢舉

曾連1片口罩都買不起　基中唐于田引周杰倫「稻香」謝捐款

2兒確診血氧過低　救護車要等1小時！爸攔警車開道奔醫院

遭疑蓋牌死亡數　專家力挺陳時中「死因判斷歸類真的難」

「擦手紙」比烘手機更好除菌　台大醫曝原因

何時跌破千例　沈政男揭關鍵2字：到年底都不可能

三星彩罕見開出「222」　台彩倒賠

24小時內火化確診亡者沒SOP　專家給解方：別再抱著清零思維

16縣市大雨！今晨18℃好涼下到周末　滯留鋒遠離時間曝

台灣最後公娼　桃園「天天樂」熄燈

2023年請假攻略！史上最長春節「請4天放16天」　3連假延長變9天

天使慘吞平隊史最長12連敗　總教練梅登下台一鞠躬

「實力不夠之前，不要太在乎面子」　理解5件事，才能把日子過好

曾連1片口罩都買不起　基中唐于田引周杰倫「稻香」謝捐款

產後求歡老公「叫出聲音」！女星慘被離婚　3導火線終結卑微4年婚

2兒確診血氧過低　救護車要等1小時！爸攔警車開道奔醫院

台中釣蝦場凌晨大亂鬥　一句「看三小」9男4女互毆

荳荳爆新戀情！小7歲演員「肉身擋雨」　同回香閨到深夜…公司回應

台女星爆投入AV產業！親「驗貨男優」公開3超嚴標準 ：來啊誰怕誰

遭疑蓋牌死亡數　專家力挺陳時中「死因判斷歸類真的難」

最後一張防疫保單也掰了！　市面上僅剩12張疫苗險可買

「停紅線要不要檢舉」　陳柏霖郭雪芙直接吵起來XD

生活熱門新聞

她1天要6次榨乾3年男友：次數減少想分手

最鳥股東會紀念品是啥？ 網點名1公司：不到2元

16縣市大雨！今晨18℃下到周末　滯留鋒遠離時間曝

她打掃挖出64年前支票　網換算面額嚇壞

50嵐「冰淇淋紅茶」1喝法　一排讚爆：懂喝

彰基名醫退休前遭不續聘！衛福部要查了

獎學金全花在父醫藥喪葬　他考上6所國立大學

台大醫學系「神級夯哥」徵家教生！帥臉激似王一博

台灣最後公娼　桃園「天天樂」熄燈

肛門插4公分魚刺休克　高雄女終身洗腎

南開科大「捐」給暨大　教職員要告董事長

「台大不是給鄉下人讀的」　男大生親吐3大打擊

成淵高中畢業歌遭撤換！謝和弦怒轟校方

「台南白車猴」鬼畜105秒嚇瘋全場　下場曝光

更多熱門

相關新聞

基隆城博會B展區6/10登場　5展覽3市集2光雕看展

基隆城博會B展區6/10登場　5展覽3市集2光雕看展

2022城市博覽會B展區，今（7日）於正濱漁港旁舉辦開展記者會。此次以修復後首次對外開放的漁會正濱大樓作為主要展場，串連闊別兩年的城市藝術品牌「2022 基隆潮藝術」回歸大眾視野，接連正濱漁港周圍，延伸進和平島考古遺址，總共5大藝術展覽、3處多元市集、2件夜間光雕。

都是演的！消防局「還原」勤務中心狀況　恩恩爸錯愕：沒人跟我說明過

都是演的！消防局「還原」勤務中心狀況　恩恩爸錯愕：沒人跟我說明過

快訊／新北八里民宅傳爆炸聲狂燒！1女無生命跡象送醫

快訊／新北八里民宅傳爆炸聲狂燒！1女無生命跡象送醫

知名師傅免費刺青吸收車手　兼賣毒包下場慘了

知名師傅免費刺青吸收車手　兼賣毒包下場慘了

小女警驚天一撞賠慘！Benz+Juke要賣她180萬

小女警驚天一撞賠慘！Benz+Juke要賣她180萬

關鍵字：

國立基隆高中唐于田口罩冷水澡影音

讀者迴響

熱門新聞

獨／網紅猝死王牌經紀人豪宅　相驗驚見頸部有勒痕

3歲孩子「不像老公」…像公公！人妻驗DNA驚吐：他喝多了

消防還原報案給恩恩爸…是他想的主意

遠距女友房間滿地保險套！他送驚喜反變驚嚇

營養師曝蔬果「維生素C含量」排行榜

爸見「服裝全套總價」喊壓力大　網酸爆

她1天要6次榨乾3年男友：次數減少想分手

倪安東扶正小三「低調飛美辦婚禮」　管罄披寬鬆白紗

襄理盜領8447萬！月砸40萬養2酒店妹

高雄伴娘閨蜜打包新郎！人妻吞6年猜疑大反攻

38歲國民男星沒戲拍…「擺攤賣水果」沒人認出！

男結婚16年發現3兒皆非親生　妻：血緣重要嗎

張君雅小妹妹24歲近況曝！「變成氣質護理師」

喉嚨痛爆吃什麼？專家「6個字給答案」

顏正國直播批「不要臉天下無敵」：最討厭人家恐嚇

更多

最夯影音

更多
兒確診媽1天送5餐伺候　爽吃14天一解隔好沮喪

兒確診媽1天送5餐伺候　爽吃14天一解隔好沮喪
恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

抗議餐餐肉粽吃到崩潰　媽點不同猛塞：吞下去！

抗議餐餐肉粽吃到崩潰　媽點不同猛塞：吞下去！

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

黃金貴賓犬「見狗就趴下」　暖舉萌翻網：太友善了吧

黃金貴賓犬「見狗就趴下」　暖舉萌翻網：太友善了吧

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面