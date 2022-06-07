基隆+1156！6歲以下增59人確診　專責病床空床率增28.8%

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心7日公布國內本土病例新增8萬2973例，基隆新增1156例，其中外縣市通報191例，占16.52％。市長林右昌表示，在這1156例中，其中女性622人、男性則是534人，若以年齡別區分25-34歲最多，有219人占18.94%，35-44歲次之，有197人占17.04%；至於75歲以上的長者有65人、65-74歲有94人、6歲以下有59人。

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林右昌指出，本市居家隔離人數共計1515人；全市社區篩檢站5月26日起，改以快篩陽認定確診，並提供症狀給藥服務，總計通報3376人，3177人症狀給藥；6月7日上午通報確診124人，其中121人症狀給藥。

林右昌表示，本市COVID-19專責病房整備及收治情形，專責病床總計有236床，目前已收治168人、空床68床，空床率28.8%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症58名、中症31名、輕症39名；部立基隆醫院，重症5名、中症18名、輕症9名；三總基隆分院，中症5名，輕症1名；礦工醫院，輕症2名。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估9萬4641人，利用快速通道的有2萬6733人，有4萬5092人完成健康條件審核，符合資格已派案3萬4141人，其中條件不符合則有1萬0951人。

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