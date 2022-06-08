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停車生活更便利　台南永康及北區停車場統包工程啟動

▲台南市政府向中央爭取9座前瞻立體停車場已陸續施工，8日由市長黃偉哲宣布「永康區成功里」、及「北區成德里」立體停車場統包工程啟動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府向中央爭取9座前瞻立體停車場已陸續施工，8日由市長黃偉哲宣布「永康區成功里」、及「北區成德里」立體停車場統包工程啟動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府向中央爭取9座前瞻立體停車場已陸續施工，8日由市長黃偉哲宣布「永康區成功里」、及「北區成德里」立體停車場統包工程啟動，2座停車場均朝多目標使用設計，併建活動中心與社福等多元公共服務空間，充分活化土地利用。

市長黃偉哲表示，為改善熱區停車問題，向中央爭取前瞻立體停車場，迄今共獲得9案場經費補助，其中永康成功里立體停車場位於永仁高中西側，周邊即開發中的精忠二村都更計畫；北區成德里立體停車場附近有花園夜市等熱門觀光景點，區域停車需求較高，為使停車場與活動中心等多目標空間早日完工啟用，工程採統包招標，將設計與施工併案處理，以提高執行效率，預計於2024年8月完工，期勉工程如期、如質完工，提供市民優質、便利的停車空間與環境。

▲台南市政府向中央爭取9座前瞻立體停車場已陸續施工，8日由市長黃偉哲宣布「永康區成功里」、及「北區成德里」立體停車場統包工程啟動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通局局長王銘德表示，永康成功里立體停車場經費3.87億元，中央補助1億元，初步規劃地下1層與地上7層，設置195席汽車位與40席機車位，含成功里活動中心、親子悠遊館及商場；北區成德里立體停車場經費2.59億元，中央補助0.81億元，初步規劃地上4層，設置216席汽車位與45席機車位，含成德里活動中心及托嬰中心等多目標使用空間，立體化除有效增加停車供給，亦發揮土地利用綜效，且工程採統包方式，具部分設計完成即可施工的優勢，可望縮短完工期程。

▲台南市政府向中央爭取9座前瞻立體停車場已陸續施工，8日由市長黃偉哲宣布「永康區成功里」、及「北區成德里」立體停車場統包工程啟動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通局長王銘德指出，停車場完工啟用後，能有效紓解周邊的停車需求，並提供民眾交誼、親子遊樂托育等多元的服務空間。未來營運將導入智慧停車管理系統，提升停車場使用效益與服務品質，營造智慧與便利的停車環境。

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