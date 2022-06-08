狠媽放任男友性侵16歲女兒　懷孕帶去醫院「賣胚胎」5年狂賣8次

▲少女從12歲開始遭到性侵，還被多次販售胚胎。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

印度泰米爾納德邦一名16歲少女遭母親男友長期性侵，若是不小心懷孕，就被母親帶去醫院販售胚胎，5年內竟然已被非法販售多達8次。誇張事件引發當局關注，目前警方已將少女母親與3名涉案男子逮捕到案。

埃羅德縣(Erode)警方上周逮捕來自蘇拉姆帕蒂(Soorampatty)的38歲母親和40歲男友，以及協助販售胚胎的36歲男子馬拉蒂(K Malathi)與25歲男子約翰(A John)。少女控訴，她自從12歲開始進入青春期後，媽媽就允許男友性侵她，懷孕後再把胚胎賣給多家醫院，由於擔心生育年齡太小，便找約翰偽造身分資料將年齡改為22歲。

警方表示，自2017年以來，少女已被迫販賣8次胚胎，每次約可賣得印度盧比2萬元（約台幣7,592元），身為仲介的馬拉蒂可抽印度盧比5千元傭金（約台幣1897元），少女最後於上月20日離家出走，逃到撒冷縣(Salem)親戚家後報案。

衛生部長表示，目前已根據少女證實，對她所提到的埃羅德、佩倫杜賴(Perundurai)、撒冷、霍蘇爾(Hosur)等地區醫院進行調查，若的確發現醫療人員參與非法販售，將會進一步採取行動。