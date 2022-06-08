地鐵站恐怖攻擊！　棒球帽男隨機把女乘客扔下鐵軌畫面曝光

▲男子突然攻擊女乘客。（圖／翻攝自Twitter／Commissioner Sewell）

記者李振慧／綜合報導

美國紐約地鐵發生隨機攻擊案件，一名戴著棒球棒的男子突然從背後抓住一名52歲婦女，用力把她扔到鐵軌上，造成鎖骨骨折、身上多處割傷和瘀傷。駭人畫面曝光後警方目前已逮捕30歲男子埃利斯(Theodore Ellis)到案。

事件5日下午4時45分發生在傑克遜大道車站(Jackson Avenue Station)，影片中可看到，埃利斯從背後靠近女子後，突然雙手把對方抓住，狠狠把人扔下月台，之後便像沒事一樣離開，幸好當時沒有列車正要進站，女子才能在其他乘客幫忙下回到月台。

埃利斯被捕後表示，他當時喝醉了，不記得女子是否惹他生氣，只是把人推開時不小心太用力。警方表示，前科累累的埃利斯自2009年開始，便被指控持有大麻、攻擊、嚴重騷擾、不餵食動物、妨礙政府管理等多項前科，如今又被加控攻擊和危害他人安全罪。目前受害女子已在醫院接受治療。