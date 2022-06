地鐵站恐怖攻擊！　棒球帽男隨機把女乘客扔下鐵軌畫面曝光

▲男子突然攻擊女乘客。(圖/翻攝自Twitter/Commissioner Sewell)

記者李振慧/綜合報導

美國紐約地鐵發生隨機攻擊案件,一名戴著棒球棒的男子突然從背後抓住一名52歲婦女,用力把她扔到鐵軌上,造成鎖骨骨折、身上多處割傷和瘀傷。駭人畫面曝光後警方目前已逮捕30歲男子埃利斯(Theodore Ellis)到案。

事件5日下午4時45分發生在傑克遜大道車站(Jackson Avenue Station),影片中可看到,埃利斯從背後靠近女子後,突然雙手把對方抓住,狠狠把人扔下月台,之後便像沒事一樣離開,幸好當時沒有列車正要進站,女子才能在其他乘客幫忙下回到月台。

埃利斯被捕後表示,他當時喝醉了,不記得女子是否惹他生氣,只是把人推開時不小心太用力。警方表示,前科累累的埃利斯自2009年開始,便被指控持有大麻、攻擊、嚴重騷擾、不餵食動物、妨礙政府管理等多項前科,如今又被加控攻擊和危害他人安全罪。目前受害女子已在醫院接受治療。



NYC, we need your eyes and ears to find this individual who pushed a fellow New Yorker on the subway tracks at the Westchester and Jackson Avenue station in #TheBronx. Fortunately, she’s recovering, but if you have info—call @NYPDTips at #800577TIPS. pic.twitter.com/E1u1AVj4Ab