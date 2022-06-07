3姊妹嫁給3兄弟「婚後生活竟淪煉獄」　攜子墜井5屍7命

▲三姊妹分別嫁給三兄弟，卻因為嫁妝問題遭受長期凌虐，最終釀成輕生悲劇。（圖／翻攝推特）



記者吳美依／綜合外電報導

印度拉賈斯坦邦（Rajasthan）的三姊妹與另個家族的三兄弟成婚，卻被嫌棄嫁妝太少，而經常遭受公婆騷擾、痛毆等虐待行為。她們不堪長期痛苦，帶著2個年幼孩子墜井輕生，其中2名死者還懷有身孕，釀成5屍7命的悲劇。

《新德里電視台》等外媒報導，警方5月25日接獲失蹤通報後展開搜索，3天後根據監視器畫面在水井內找到死者。受害者分別為25歲的卡魯（Kalu Meena）、23歲的曼塔（Mamta）、20歲的卡姆萊什（Kamlesh）、一名4歲男童，以及僅出生27天的嬰兒。

卡姆萊什生前在WhatsApp寫下，「我們現在要離開了，保持快樂的心情。我們的死因是我們的公婆，永遠死去總比每天死去更好。所以，我們決定一起尋死，希望三人下輩子能夠永遠在一起。我們不想要死，但公婆一直騷擾我們，不要把我們的死怪罪到我們的父母身上。」

▲印度國家犯罪紀錄局（NCRB）數據顯示，該國2020年通報1萬多件嫁妝相關案件，以及近7000起嫁妝謀殺案。。（圖／取自免費圖庫Wunderstock）

死者堂兄哈姆拉什（Hemraj Meena）表示，三姊妹出嫁時年僅10歲、6歲及3歲，結婚多年以來，因為嫁妝問題長期遭受虐待，「她們5月25日失蹤時，我們到處尋找，在當地警局報案，撥打婦女熱線，諮詢國家婦女委員會，但得到的幫助很少。」

死者丈夫及公婆涉嫌虐待及嫁妝謀殺（dowry death）等罪名，如今已遭逮捕並且起訴，夫家親友也正在逐一接受警方偵訊。不過，拉賈斯坦邦的女權倡議者要求針對此案展開高層級調查，他們質疑，當局認為女性生命無關緊要，才會花了那麼多天才找到受害者遺體。

逃離色公公！少女流落街頭「慘淪400人洩慾工具」 報案竟被警硬上



她遭「3男輪流洩慾」後遊街 女鄉民搶看還動手！拉扯巴頭全場歡呼



被嫌嫁妝太少！人妻遭尪「日夜凌虐」逼吐錢 浴室崩潰輕生

《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會。自殺防治諮詢安心專線1925、生命線協談專線1995。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》