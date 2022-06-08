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社會 社會焦點 保障人權

嫩模整夜連線阿姨仍遭下藥迷姦　淫星探關6年...還要賠50萬

▲桃園市張姓中醫師3年前在咖啡飲料摻入安眠藥趁機迷姦女子，地院法官刑事重判10年有期徒刑、民事部分判處賠償129萬元。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲高雄陳姓淫魔假扮星探，誘小模至家中下藥迷姦未遂。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者黃資真／台北報導

高雄陳姓淫魔有多次性侵前科，2016年才出獄，但隔年又假扮星探，試圖對一名自台北南下懷有明星夢的小模，下藥性侵未遂。一二審均將陳男判刑6年。案經上訴，最高法院駁回上訴定讞，檢方除了通知入監執行外，陳男還須賠償精神撫慰金50萬元。

判決指出，陳姓男子（42歲）自2005、2006年間，兩度對少女性侵，遭少女的家人發現。法院審理時，陳男的父親提出他罹患憂鬱症的證明，但法院不採信，最後陳男遭判刑7年8月定讞，陳男一直到2016年才因縮刑而出獄。但他出獄後，仍犯下多起性侵案件。

本案是他在2018年4月間，他在網路上假扮星探，騙到一名自台北來、懷有明星夢的小模小櫻（化名），到高雄試鏡。小櫻母親陪同前來，到高鐵站後，陳男謊稱試鏡地點在軍營，母親不能陪同，要求母親離開；母親返回台北前，要小櫻與阿姨的電話保持暢通，以免遭害。

陳男帶走小櫻後，隨即又說第二天才試鏡，先到他家過夜。到了陳男家中後，陳男還遞給小櫻白色藥丸FM2要求吃下。沒多久，趁著小櫻要昏睡之際，陳男終於伸出狼爪。還好小櫻還有意識大叫「你怎麼脫我褲子」、「我不要」、「不行」、「不要碰我」電話那頭的阿姨也突然大聲喝止，陳男才罷手，小櫻免於遭害。

由於罪證確鑿，一二審法院審理後，均將陳男判刑6月，須賠償小櫻50萬精神撫慰金。陳男不服上訴，最高法院駁回上訴定讞，地檢署將傳喚陳男到案服刑。

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