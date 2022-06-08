網傳上海解封後離婚預約登記爆滿　徐匯區一個月內名額搶光

▲網傳上海解封後，辦理離婚登記預約的名額被搶光。（圖／翻攝上海新聞）

記者魏有德／綜合報導

上海全面解封後，「疫後上海離婚預約爆滿」的話題在網路瘋傳，引起網友熱議。據了解，上海6月份分階段恢復婚姻登記服務後，徐匯、黃浦及閔行等區離婚登記預約名額吃緊，已開放的一個月內預約號基本搶完，而普陀、長寧等區仍有不少預約名額。

▲大陸《民法典》規定，離婚前要先經過1個月冷靜期。（圖／CFP）

《上游新聞》報導，徐匯區婚姻登記服務中心平台上，離婚預約的日期已開放到7月7日，一天開放的離婚預約登記額度是12對，徐匯區離婚預約僅7日還有5個名額，其他日期其他時間段都已預約滿。

業內人士分析，在社會封控期間兩個月的結婚離婚需求釋放，出現短時集中申請，「目前各婚姻登記中心正消化疫情前就預約的離婚結婚預約登記，再加上疫情防控要求，對現場辦理人數有限制，對外新開放的預約名額相對有限。」

此外，奉賢區婚姻登記中心相關負責人則透露，疫情期間估計有200多對夫婦離婚登記順延，每對夫婦的日期計算都不相同，這幾天正在加急一一電話通知，「因為剛剛開放，根據疫情防控要求，各婚姻登記中心嚴格控制現場登記人數，並實行預約登記，同時暫停婚姻登記頒證和線下婚姻家庭輔導服務。」

由於大陸最新推出的《民法典》內有規定，辦理離婚登記前需有一段冷靜期。在疫情封控期間，不少欲離婚的夫婦也碰上冷靜期時間計算上的問題，徐匯區婚姻登記中心相關人員表示，有些人3月前遞交了離婚申請，一個月冷靜期過後，便需要咨詢領取領離婚證事宜，「不僅離婚著急，還有很多人急著結婚。」