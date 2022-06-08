Novavax疫苗保護力高達9成、副作用低！獲美FDA專家壓倒性支持

▲Novavax疫苗被認為保護力高且副作用低。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國食品暨藥物管理局（FDA）7日召開外部疫苗專家會議，顧問團壓倒性支持批准Novavax新冠疫苗使用於18歲以上成人。如果FDA遵從委員會建議，那Novavax將成為美國被批准使用的第4款新冠疫苗，最快本週就可以進行後續程序，並讓Novavax在全美分發。

根據《路透社》報導，由Novavax研發的新冠疫苗7日在美國取得一大進展，由FDA召開的專家會議以21比0票數，壓倒性支持FDA批准使用Novavax疫苗。儘管該款疫苗推出時間比其他廠牌疫苗還要晚，但是在由於防護力高達9成，且副作用少，因此有望促進對接種疫苗猶豫不決的族群施打。

儘管有部分專家擔心Novavax可能造成一種罕見的心肌炎，但是由於接種好處仍然大於風險，因此專家會議最終仍以21票贊成、0票反對以及1票棄權，建議FDA批准18歲以上成人使用。

除了美國目前已經批准使用的輝瑞、莫德納以及嬌生外，Novavax有望成為第4款在美國被批准使用的新冠疫苗。此外，FDA日前才對嬌生的緊急使用授權範圍進行限制，因為它可能造成嚴重血栓。

由於專家會議一致贊成，美國FDA最快會在本週遵循專家意見，正式批准使用，並安排分發配送至全美。而在正式替民眾提供接種前，疾病管制暨預防中心（CDC）則必須先簽署通過該款疫苗。

儘管美國還沒正式授權Novavax，但是歐盟、英國、加拿大以及澳洲等各國早已開放接種Novavax。

研究顯示，Novavax預防出現新冠症狀的保護力高達90%，不過由於試驗是開始於Omicron變異株成為主流病毒株前，因此可能還需要增加加強劑或是更新疫苗。

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