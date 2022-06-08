公衛專家估6月底「疫情一定會下降」！1關鍵降死亡率：將否極泰來

▲陳秀熙提出防疫適應力概念。（圖／翻攝自YouTube／新冠肺炎科學防疫園地，下同）

記者楊晏琳／綜合報導

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙今提出「COVID-19防疫適應力（resilience）」觀念，指出台灣目前已從高峰期逐漸往下降，青壯年及中年族群漸漸產生免疫保護力，加上疫苗施打率高，民眾適應性也增強，足以保護脆弱族群。並預測6月中下旬時，中重症及死亡比例就會明顯下降，「有否極泰來的可能。」

陳秀熙今於「新冠肺炎科學防疫園地」直播中指出，每個國家都有需要達成防疫適應力的曲線，包括決策者防疫措施、醫療照護、民眾對防疫的看法如獵巫心理等，都在適應力的範疇中。

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陳秀熙表示，兒童、長者等脆弱族群，達到防疫適應力的時間通常會比青壯年久。因此當流行到高峰期間，脆弱族群防疫適應力仍非常低，加上這時間點大部分青壯年也都還在適應，所以尚無法用社區免疫保護力來保護脆弱族群。

「可是過了高峰期後，青壯年、中年慢慢產生的免疫保護力，加上疫苗施打，就可以保護脆弱族群！」陳秀熙指出，脆弱族群在流行高峰後，防疫適應力也會隨之增高，這也解釋了大家看到流行高峰後就會安心的狀況。

▲陳秀熙預估，6月底疫情就會得到控制，中重症及死亡比例會明顯下降。

陳秀熙說明，台灣因已達高峰要往下降，無論是從醫療供給者能量的調整，或民眾對疫情的適應性，以及決策者決策方向，都會讓防疫適應力增加，也會讓中重症、死亡比例下降。「台灣在6/5號前，大部分都是以20歲以上中壯年感染者居多，而這也是形成社區防火牆最大的原助力。」

受防疫適應力影響，陳秀熙也預測，台灣整體疫情會在6月底下降、得到控制。透過抗病毒藥物初期介入、醫療量能初期調整，以及族群時間與地理區域防疫適應性，可以預測介入效益達50%時，整體累積死亡率就會下降至16/100000，重症比例也會下降。

「受青壯年保護脆弱族群的影響下，台灣疫情一定可以下降」，陳秀熙預測，6月底整體疫情將得到控制，且會是個非常好的數字，有否極泰來的可能。屆時便可以做解封準備，與國際接軌。